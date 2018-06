ધોનીએ વિનિંગ છક્કો મારતાની સાથે રાજસ્થાન રૉયલ્સના પ્લેયર્સે કરી ઉજવણી, વીડિયો વાયરલ

રવિવારે રમાયેલી બીજી મેચમાં ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સે કિંગ્સ ઈલેવન પંજાબને 5 વિકેટે હરવતા રાજસ્થાન રૉયલ્સ પ્લે ઓફ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગયું હતું. આ મેચ રાજસ્થાનની ટીમના ખેલાડીઓએ હોટલમાં બેસીને જોઈ હતી. ધોનીએ જેવો વિનિંગ છક્કો માર્યો તો તરત જ રાજસ્થાન ખેલાડીએ ઉજવણી શરૂ કરી દીધી હતી. ત્યારે સોશિયલ મીડિયા પર આ સેલિબ્રેશનનો વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જેમાં ટીમનો કેપ્ટન રહાણ, ધવલ કુલકર્ણી, ઉનડકડ સહિત મોટાભાગના ખેલાડીઓ જોવા મળી રહ્યાં છે.

