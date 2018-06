IPL 11 માં CSK ચેમ્પિયન બનતા, કઈંક આ અંદાજમાં બ્રાવાઓ આપ્યું ટ્રિબ્યૂટ

IPL 11માં ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સે ટાઈટલ પોતાના નામે કરવામાં સફળ રહ્યું છે ત્યારે ચેન્નઈના ખેલાડીઓ હજી પણ તેના સેલિબ્રેશનમાં બિઝી છે. ત્યારે વેસ્ટ ઈન્ડિયન ખેલાડી બ્રાવોએ CSKના પોતાના સાથી ખેલાડીઓ માટે એક સોંગ ડેડિકેટ કર્યુ છે. જેનો વીડિયો ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સે પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ અકાઉન્ટ પર પોસ્ટ કર્યો હતો. We are the kings નામના સોંગના શબ્દોમાં બ્રાવોએ પોતાના સાથી ખેલાડીઓ રૈના, ધોની, ભજ્જીને પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે. હાલમાં આ સોંગનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

chennai super kings, bravo, dhoni, bhajji, we are the kings, csk, બ્રાવો, ધોની રૈના, ભજ્જી, આઈપીએલ bravo tribute chennai super kings by his new hit song we are the kings