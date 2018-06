IPL FINAL : ફાઈનલ પહેલા ધોનીના ચેમ્પિયન્સે પોતાની તૈયારીને આપ્યો આખરી ઓપ , જુઓ વીડિયો

મુંબઈના વાનેખેડામાં IPL 11ની ફાઈનલ પહેલા ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સના ખેલાડીઓ મેદાન આકરી મહેનત કરતા જોવા મળ્યા હતા. ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સે પોતાના સોશિયલ મીડિયા અકાઉન્ટ પર ખેલાડીઓનો એક પ્રેક્ટિસ વીડિયો પોસ્ટ કર્યો હતો. જેમાં ચેન્નઈના ખેલાડીઓ પોતાની તૈયારીને આખરી ઓપ આપતા જોવા મળી રહ્યાં છે. આ વીડિયોમાં ધોની, રૈના, બ્રાવો, સહિત ચેન્નઈના તમામ ખેલાડીઓ જોવા મળી રહ્યાં છે. ત્યારે જોવું રહ્યું કે મેદાન પર પાડેલો પરસેવો ચેન્નઈને ટાઈટલ જીતાડે છે કે નહીં,

