IPL-2018નો રંગેચંગે પ્રારંભ, વરુણે આપ્યું ફર્સ્ટ પરફોર્મન્સ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્કઃ 2018ના રંગારંગ ઉદઘાટન સમારંભનો મુંબઈના વાનખેડે ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે શુભારંભ થઈ ગયો છે. બોલિવૂડ સ્ટાર્સ હૃતિક રોશન, , જેકલિન ફર્નાન્ડિઝ સહિતના કલાકારો ઉપરાંત સેંકડો અન્ય કલાકારોએ અભૂતપૂર્વ પરફોરમન્સ આપીને ઉપસ્થિત હજારો દર્શકોનું મનોરંજન કર્યું હતું. ઓપનિંગ સેરેમની બાદ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને બે વર્ષ બાદ આઈપીએલમાં પુનરાગમન કરી રહેલી ચેન્નઈ સુપરકિંગ્સ વચ્ચે મુકાબલો યોજાશે.

Check out vivo ipl 2018 opening ceremony live update (આઈપીએલ 2018 ઓપનિંગ સેરેમની લાઈવ અપડેટ). Bollywood stars Hrithik Roshan, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez, Tamanna Bhatia will be performing in ipl opening ceremony.