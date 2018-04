RR vs DD Live Score: બેટ્સમેનનું ફોર્મ બંને ટીમ માટે ચિંતાનો વિષય

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક. Jaipur. RRના ગત સોમવારની મેચમાં જે હાલહવાલ થયા હતા તેને જોતાં એટલું તો સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે તેણે ઝડપથી પોતાનું બેટિંગ કોમ્બિનેશન સેટ કરવું પડશે. સામે છેડે DD ટીમ માટે પણ બેટ્સમેનનું કથળતું ફોર્મ ચિંતાનો વિષય છે. બુધવારે જયપુર ખાતે બંને ટીમ ટકરાઈ રહી છે ત્યારે બંનેની સમસ્યા એકસરખી જ છે. બંનેની ટીમના કેપ્ટન એટલે કે અને એક છેડો જાળવી રાખવા પ્રયાસ કરશે. જ્યારે બંને પાસે ઘાતક ઓલ-રાઉન્ડર્સ તરીકે અને છે. તેમની પાસે સ્પિનર્સની ભરમાર છે અને છતાં સામેની ટીમ રનના ઢગલા ખડકી જાય છે.

