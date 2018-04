KKR VS CSK Live Score: બે દિગ્ગજ વિકેટકીપર કેપ્ટન વચ્ચેનો જંગ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક. Chennai. બે વર્ષ પછી ધમાકેદાર પુનરાગમન કરનારી CSK મંગળવારે ચેપોક સ્ટેડિયમ ખાતે IPL-2018ની પોતાની બીજી મેચ રમવાની છે. જો કે, એમ એસ ધોનીની આગેવાની હેઠળની CSKની આ ટીમમાં તેની બેટિંગ મોટી નબળાઈ તરીકે ઉપસી આવી શકે છે. શનિવારે MI સામેની મેચમાં સાધારણ સ્કોરનો પીછો કરતા પણ તેને આંટા આવી ગયા હતા. બીજીતરફ KKRની ટીમ વર્તમાન સિઝનની સૌથી મજબૂત બેન્ચ સ્ટ્રેન્થ ધરાવે છે અને RCB સામેની મેચમાં તેણે મજબૂત કમબેક કર્યું હતું. હવે જોવાનું એ રહે છે કે, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના બે સૌથી મજબૂત વિકેટ કીપર બેટ્સમેનમાંથી કોની ટીમ બાજી મારે છે. સંભવિત ટીમો : CSK પ્લેઈંગ XI : એમ. વિજય, શેન વોટ્સન, , અંબાટી રાયડુ, એમ એસ ધોની (કેપ્ટન, વિ.કી.), , ડ્વાઈન બ્રાવો, દીપક ચહર, હરભજનસિંઘ, માર્ક વુડ/લુંગી નગીડી, ઈમરાન તાહિર KKR પ્લેઈંગ XI : , સુનિલ નારાયણ, , નિતિશ રાણા, (કેપ્ટન, વિ.કી.), રિંકુ સિંઘ, , , મિચેલ જોન્સન, , /શિવમ માવી/કમલેશ નાગરકોટી

KKR vs CSK Live Score Of IPL 2018: Today Dinesh Kartik Kolkata Knight Riders vs MS Dhoni Chennai Super Kings Match from Chennai. Watch IPL 11 KKR vs CSK Match Live Streaming.