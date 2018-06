મેચ જીત્યા બાદ વિરાટ કોહલીએ કહ્યું કઇક એવુ કે શરમાઇ ગઇ પત્ની અનુષ્કા

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂએ IPL 2018ના 31માં મુકાબલામાં મુંબઇ ઇન્ડિયન્સને 14 રને હરાવ્યું હતું. આરસીબીએ આ મેચ જીતીને પ્લે ઓફમાં પહોચવાની રાહ આસાન કરી

દીધી છે જ્યારે મુંબઇ માટે પ્લે ઓફમાં પહોચવુ હવે મુશ્કેલ લાગી રહ્યું છે. વિરાટની ટીમને સપોર્ટ કરવા તેની પત્ની અનુષ્કા શર્મા પણ પહોચી હતી. જીત બાદ વિરાટ કોહલીએ પ્રેઝન્ટેશન સેરેમની દરમિયાન કઇક એવુ કહ્યું જેને જોઇ અનુષ્કા શરમાઇ ગઇ હતી.

વિરાટ કોહલીએ અનુષ્કા શર્માને લઇને કહ્યું કઇક આવુ

- મેચમાં મળેલી જીત બાદ જ્યારે વિરાટ કોહલીને ક્લોઝિંગ સેરેમનીમાં બોલાવવામાં આવ્યો તો મેચ સાથે જોડાયેલી વાતો સિવાય અનુષ્કાને લઇને પણ વાત કરી હતી.

- મેચને લઇ વિરાટે કહ્યું, 'ટૂર્નામેન્ટમાં આ મહત્વના પડાવ પર અમારે જીતની ઘણી જરૂર હતી. ચેન્જિંગ રૂમના અમારા તમામ સાથીઓનું માનવુ છે કે આગળ વધવા માટે અમારે આ

રીતના પુશની જરૂર હતી, ઘણા જરૂરી બે પોઇન્ટ્સ'

- તે બાદ એન્કરિંગ કરી રહેલા હર્ષા ભોગલેએ વિરાટ કોહલીને પૂછ્યુ કે શું વિરાટ તેને બર્થ ડે ગિફ્ટ માનવી જોઇએ, તો તેના જવાબમાં વિરાટે કહ્યું, 'મારી પત્ની અહીં છે અને આજે તેનો

બર્થ ડે છે, તેની માટે આ નાની ગિફ્ટ હતી'

- આગળ વિરાટ કોહલીએ કહ્યું, 'મને ખુશી છે કે તેને અહીં બેસીને આ મેચની મજા માણી અને અમને જીતતા જોઇ, આ ઘણુ સ્પેશિયલ છે કે તેની સામે અમે 2 મહત્વપૂર્ણ પોઇન્ટ મેળવ્યા'

વિરાટ કોહલીની વાત ના સાંભળી શકી અનુષ્કા

- વિરાટ કોહલી જ્યારે પત્નીના બર્થ ડે ગિફ્ટની વાત કરી રહ્યો હતો ત્યારે અનુષ્કાનું ધ્યાન બીજે હતુ અને તે તેની વાત સાંભળી શકી નહતી.

- તે બાદ અનુષ્કા પાસે ઉભેલી પૂર્વ ક્રિકેટર આશિષ નેહરાની પત્ની રૂષ્માને તેને પૂછ્યુ, 'વિરાટે શું કહ્યું (What He Said)'?

- રૂશ્માએ જણાવ્યુ કે વિરાટે કહ્યું કે 'આજે તમારો બર્થ ડે છે' આ વાત સાંભળતા જ અનુષ્કા હસવા લાગી હતી.

