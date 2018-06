IPLમાં ધમાલ મચાવી રહ્યો છે આ પ્લેયર, સેહવાગના રેકોર્ડની કરી બરાબરી

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: IPLની આ સિઝનમાં ઇંગ્લિશ ક્રિકેટર જોસ બટલર રાજસ્થાન રોયલ્સની ટીમ તરફથી રમી રહ્યો છે અને જોરદાર ફોર્મમાં છે. 15 મેએ કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ સામે જોસ

બટલર એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડતા ચુકી ગયો હતો. બટલરે કોલકાતા સામે 39 રન બનાવ્યા હતા. બટલરે સતત પાંચ મેચમાં અડધી સદી ફટકારી છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે બટલર IPL કારકિર્દીની

ત્રીજી સિઝન રમી રહ્યો છે અને આ સિઝન માટે તેને રાજસ્થાન રોયલ્સે 4.4 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો છે. આ પહેલા તે મુંબઇ ઇન્ડિયન્સ સાથે જોડાયેલો હતો.

સેહવાગના રેકોર્ડની કરી બરાબરી

- બટલર ગત પાંચ મેચમાં સતત અડધી સદી ફટકારી ચુક્યો છે. જો કે તે 11 રન માટે વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવતા ચુકી ગયો હતો. બટલરે 67 (Vs DD), 51 (Vs KXIP), 82

(Vs KXIP), 95* (Vs CSK) અને 94* (Vs MI) રન બનાવ્યા છે.

- સતત પાંચ અડધી સદી ફટકારી બટલરે વિરેન્દ્ર સેહવાગના IPL રેકોર્ડની બરાબરી કરી લીધી છે, જેને વર્ષ 2012 IPLમાં દિલ્હી ડેરડેવિલ્સ તરફથી રમતા સતત પાંચ ફિફ્ટી ફટકારી

હતી. સેહવાગે 57,87, 73, 63 અને 73 રન બનાવ્યા હતા.

- મહત્વપૂર્ણ છે કે બટલર આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી 13 મેચમાં 54.80ની એવરેજથી 548 રન બનાવી ચુક્યો છે. આ દરમિયાન તેનો બેસ્ટ સ્કોર 95* રન રહ્યો છે. તે આ સિઝનમાં સૌથી

વધુ રન બનાવનારા બેટ્સમેનોની યાદીમાં ઓવર ઓલ ત્રીજા નંબર પર છે. બટલર પહેલા લોકેશ રાહુલ અને રિષભ પંત છે.

સૌરવ-રાહુલને જોઇ બની ગયો હતો ફેન

- ગત વર્ષે જ્યારે બટલર મુંબઇ ઇન્ડિયન્સ ટીમ તરફથી IPL રમી રહ્યો હતો, ત્યારે તેને એક ઇન્ટરવ્યૂમાં જણાવ્યુ હતું કે 1999માં ઇંગ્લેન્ડમાં રમાયેલ ક્રિકેટ વર્લ્ડકપ દરમિયાન તે ભારત

અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાયેલી મહત્વની મેચ જોવા માટે સ્ટેડિયમ ગયો હતો. જેમાં ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 318 રન બનાવ્યા હતા.

- આ મેચમાં ગાંગુલી અને દ્રવિડે બીજી વિકેટ માટે સૌથી મોટી પાર્ટનરશિપ કરી હતી. સાથે ગાંગુલીએ 183 રન બનાવ્યા હતા, જે તે સમયે ભારત તરફથી કોઇ બેટ્સમેનનો હાઇએસ્ટ

ઇન્ડિવિઝ્યુઅલ સ્કોર હતો.

- આ રેકોર્ડ મેચને યાદ કરતા બટલરે કહ્યું કે 'હું ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે ટોટનમાં રમાયેલ ક્રિકેટ વર્લ્ડકપની મેચ જોવા ગયો હતો અને મને લાગતુ હતું કે તે મેચમાં ગાંગુલીએ 183 રન

બનાવ્યા હતા અને દ્રવિડે લગભગ 150 રન બનાવ્યા હતા. આ મેચ ટોટન સમરસેટમાં યોજાઇ હતી, જે મારૂ ઘર છે. આ બન્ને પ્લેયર્સને મુરલીધરન વિરૂદ્ધ રમતા જોવુ અે તેમના બોલને

મેદાનની બહાર પહોચાડતા જોવુ મારી લાઇફની સૌથી પ્રથમ ક્રિકેટ ફેન મોમેન્ટ હતી.

ડી સિલ્વાએ લીધી પેન તો રડવા લાગ્યો હતો બટલર

- આ સાથે જ આ ઇન્ટરવ્યૂમાં જોસ બટલરે તે મેચ દરમિયાન બનેલી એક ઘટના જણાવી હતી. બટલરે કહ્યું, 'હું તમામના ઓટોગ્રાફ લેવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો, તે સમયે તમે બાઉન્ડ્રીની

ચારે તરફ દોડીને કોઇનો પણ ઓટોગ્રાફ લઇ શકતા હતા.

- મને અરવિંદ ડી સિલ્વા વિશે યાદ છે, હું તેમનો ઓટોગ્રાફ લેવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો અને લઇ પણ લીધો, તેમને મારી પેન લીધી અને ઓટોગ્રાફ આપ્યો. જો કે તે બાદ અચાનક તે

જતા રહ્યાં અને સાથે જ મારી પેન પણ લઇ ગયા. મને યાદ છે તે બાદ હું તુરંત પોતાની માતા પાસે ગયો અને રડતા તેમને કહ્યું હતું કે અરવિંદ ડી સિલ્વાએ મારી પેન ચોરી કરી લીધી છે.

આગળની સ્લાઇડમાં જુઓ, રાજસ્થાન રોયલ્સના પ્લેયર જોસ બટલર સાથે જોડાયેલા વધુ ફેક્ટ અને તસવીરો...