ઓસ્ટ્રેલિયામાં પત્ની સાથે મજા માણી રહ્યો છે ઝહીર ખાન, સાગરિકાએ શેર કરી રોમેન્ટિક તસવીરો

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: નો ફાસ્ટ બોલર સાઉથ ઓસ્ટ્રેલિયામાં પત્ની સાગરિકા સાથે રજા ગાળી રહ્યો છે. તાજેતરમાં જ ઝહીરની પત્ની એ ઇંસ્ટાગ્રામ પર કેટલીક તસવીરો શેર કરી છે. લગ્ન બાદ ઝહીર ખાન પત્ની સાગરિકા સાથે રજા ગાળતો જોવા મળે છે.

જાડેજાની આ હરકતથી ગુસ્સે થયા ક્રિકેટર્સ, મોતના મુખમાંથી માંડ પાછા આવ્યા'તા રોહિત-રહાણે ઓસ્ટ્રેલિયામાં રજા ગાળી રહ્યું છે આ કપલ ઓસ્ટ્રેલિયાની જાણીતી ટુરિસ્ટ પ્લેસ The d'Arenberg Cubeમાં સાગરીકા ઘાટગેએ આ તસવીર શેર કરી છે.ટ્રિપ દરમિયાન સાગરિકા જાનવરને પાણી પીલાવતી પણ નજરે પડે છે. નવેમ્બર 2017માં ઝહીર ખાને કર્યા હતા લગ્ન - ભારતના પૂર્વ ક્રિકેટર ઝહીર ખાને 27 નવેમ્બર 2017માં બોલિવૂડ એક્ટ્રેસ સાગરિકા ઘાટગે સાથે લગ્ન કર્યા હતા.

- અભિનેત્રી સાગરીકાના ક્લોઝ ફ્રેન્ડ અંગદ બેદીએ ઝહીર ખાન સાથે તેની મુલાકાત કરાવી હતી.

- સાગરીકા ઘાટગે ચક દે ઇન્ડિયા નામની ફિલ્મમાં અભિનય કરી ચૂકી છે.

- અને હેઝલના ગોવામાં યોજાયેલા લગ્નમાં આ બન્ને પબ્લીકલી સાથે જોવા મળ્યા હતા.

- સાગરીકાએ ઇંસ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર ઝહીર ખાન સાથેની એક તસવીર પણ પોસ્ટ કરી હતી.

- એ યુવરાજના લગ્ન દરમિયાન ટ્વીટ કરી આડકતરો ઇશારો આપ્યો હતો.

- રોહિત શર્માએ ટ્વીટ કરતા લખ્યું- 'એક ઔર ભાઈ કી વિકેટ ગિરી, મેરે બડે ભાઈ યુવરાજ સિંહ કો હાર્દિક શુભકામનાએ, અબ સભી નજરે ઝહીર ખાન પર'

Former Indian Cricketer Zaheer Khan And Sagarika Ghatge Enjoy Holiday In South Australia. Zaheer Khan Vacationing On Kangaroo Island.