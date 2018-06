6 વર્ષથી ટીમની બહાર બેસેલો યુવરાજ ફરી રહ્યો છે 3 કરોડની ગાડીમાં

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતના ડાબા હાથના બેટ્સમેન શુક્રવારે મુંબઈમાં બાન્દ્રામાં જોવા મળ્યો હતો. યુવી અહીંના પ્રખ્યાત મહેબૂબ સ્ટુડીઓમાં આવ્યો હતો. જોકે તે કોને મળવા પહોંચ્યો હતો કે કઈ એડના શૂટિંગ માટે આવેલો તેની કોઈ જાણકારી મળી નથી. પણ તે સ્ટુડિયો બહાર મોંઘીદાટ કારમાંથી ઉતારતા નજરે પડ્યો હતો. આખરે ક્યા ધર્મને માને છે ઉત્તર કોરિયાના 'તાનાશાહ' કિમ જોંગ?

- જણાવી દઈએ કે આ ગાડીની કિંમત બજારમાં લગભગ 3 કરોડ રૂપિયા છે. યુવરાજ ગાડીઓનો શોખીન છે, તેની પાસે કેટલીયે મોંઘી ગાડીઓ છે. - અહીં યુવરાજ વ્હાઇટ ટી-શર્ટ અને બ્લુ જીન્સ પહેરીને નજરે પડ્યો હતો. એક સમય હતો કે યુવરાજની સ્ટાઇલ પર લાખો યુવતીઓ ફિદા હતી. જોકે, હવે તેના લગ્ન થઇ ગયા છે અને તેણે 30 નવેમ્બર 2016ના રોજ એક્ટ્ર્રેસ અને મોડેલ હેઝલ કિચ સાથે લગ્ન કર્યા હતા. - માં મિડલ ઓર્ડર માટે બેટિંગ કરતો યુવરાજ છેલ્લા 6 વર્ષથી ટીમ બહાર છે. 2017માં તેણે છેલ્લી વન ડે અને ટી 20 રમી હતી, આટલું જ નહિ ટેસ્ટ તો તેમણે 6 વર્ષથી રમી નથી. - IPL 11માં પણ તેની બેટિંગ કઈં ખાસ ચાલી ન હતી, એવામાં તેનું ટીમમાં પરત ફરવું લગભગ મુશ્કેલ છે.



Yuvraj is roaming at mehboob studio Mumbai with luxury car. This is the latest photo of Yuvraj sinh driving his bently car.