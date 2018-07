જ્યારે માત્ર એક ટેસ્ટ રમેલા રામદીન-વેલેન્ટાઈન વિરુદ્ધ ‘દોઢ દિવસ’ એકપણ રન નહોતું કરી શક્યું ઈંગ્લેન્ડ!

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્કઃ ક્રિકેટની રમતમાં ઘણા ઐતિહાસિક રેકોર્ડ બન્યા અને તૂટ્યા છે પરંતુ એક એવો રેકોર્ડ પણ છે જેને આજના સમયમાં કોઈપણ ક્રિકેટર તોડી શકે તેમ નથી. અમે વાત કરી રહ્યાં છીએ 1950માં બનેલા એક એવા રેકોર્ડની જેને સૌથી ચોંકાવનારા રેકોર્ડની લિસ્ટમાં સામેલ કરી શકાય છે. 68 વર્ષ પહેલા 29 જૂન 1950ના રોજ વેસ્ટઈન્ડિઝની ટીમે પ્રથમવાર ઈંગ્લેન્ડને તેની જ ધરતી પર પરાજય આપ્યો હતો. વેસ્ટઈન્ડિઝ માટે આ મેચ ઘણી રીતે ખાસ બની હતી. આ મેચમાં માત્ર ઐતિહાસિક વિજય જ નહીં પરતુ સાથે બે કેરેબિયન બોલર્સના કારણે પણ ચર્ચામાં રહી હતી. ‘દોઢ દિવસ’ જેટલી ઓવરમાં એકપણ રન ન કરી શક્યા ઈંગ્લેન્ડના બેટ્સમેન

- વિન્ડીઝના ઑલ્ફ વેલેન્ટાઈન અને સોની રામદીને મળી આ મેચમાં 145 મેડન ઓવર નાંખી હતી. વેલેન્ટાઈને 75 અને રામદીને 70 ઓવરમાં એકપણ રન આપ્યો નહોતો.

- 145 ઓવરોને ટેસ્ટ મેચના સમયના આધારે જોવામાં આવે તો ટેસ્ટ મેચના ‘દોઢ દિવસ’ સુધી ઈંગ્લેન્ડના ક્રિકેટર્સ એકપણ રન કરી શક્યા નહોતા. બિનઅનુભવી બોલર્સ સામે હાર્યું હતું ઈંગ્લેન્ડ

- રામદીન અને વેલેન્ટાઈન પાસે ઈન્ટરનેશનલ મેચોનો વધુ અનુભવ નહોતો. ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધની મેચ પહેલા આ યુવા બોલર્સે માત્ર એક ટેસ્ટ રમી હતી અને બીજી જ ટેસ્ટમાં બંનેએ એટલી શાનદાર બોલિંગ કરી કે તે ક્રિકેટ ઈતિહાસના રેકોર્ડ લિસ્ટમાં સામેલ થયા.

- રામદીને આ ટેસ્ટમાં 115 ઓવર નાંખી જેમાંથી 70 ઓવર મેડન રહ્યાં હતા અને તેણે કુલ 11 વિકેટ ઝડપી હતી. બીજી તરફ વેલેન્ટાઈને 116 ઓવર નાંખી હતી જેમાની 75 મેડન રહી હતી. મેચમાં વેલેન્ટાઈને 7 વિકેટ ઝડપી હતી. દીપક ચહરને મળ્યું ટીમ ઈન્ડિયામાં સ્થાન, ધોનીની વધુ એક ખોજ છે આ સ્ટાર બોલર

sonny ramadhin alf valentine bowls 145 maiden overs And West indies Beat England For The First Time. Click Here to Know About This World Record Performance.