વિરાટ કોહલી થયો રોમેટિંક, પત્ની અનુષ્કાને Kiss કરતી તસવીર કરી શેર

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતીય ક્રિકેટર એ પત્ની ને Kiss કરતી એક સુંદર તસવીર શેર કરી છે. સ્ટાર કપલની રોમેટિંગ કેમેસ્ટ્રી બતાવતી આ તસવીર વાયરલ થઇ છે.

વિરાટ કોહલીએ શેર કરી તસવીર

દક્ષિણ આફ્રિકામાં એક પછી એક રેકોર્ડ પોતાના નામે કરનારા વિરાટ કોહલી દ્વારા તસવીર શેર કરતા કહી શકાય કે તે પોતાની સફળતા વચ્ચે પોતાની બેટર હાફને મિસ કરી રહ્યો છે. વિરાટ કોહલીએ તસવીર સાથે કેપ્શન લખ્યુ- My one and only! (મારી એકમાત્ર) વિરાટ કોહલીએ તસવીર શેર કરતા જ તેને લાઇક્સ અને કોમેન્ટ મળી રહી છે.

અવાર નવાર રોમેટિંક તસવીરો કરે છે શેર

વિરાટ કોહલી અવાર નવાર અનુષ્કા સાથે પોતાની રોમેંટિક તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરતો રહે છે. વિરાટ ક્રિકેટ મેદાન હોય કે પછી કોઇ સમારંભ અનુષ્કા માટે પોતાના પ્રેમનો ઇઝહાર કરવાનું નથી ભૂલતો. વિરાટ કોહલીએ તાજેતરમાં જ પોતાની સફળતાનું રહસ્ય ખોલ્યુ હતું અને તેનો શ્રેય પત્ની અનુષ્કા શર્માને આપ્યો હતો.



