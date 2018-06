FIFA વર્લ્ડકપમાં આ વખતે નહીં જોવા મળે ચાર વખતની ચેમ્પિયન ઇટાલીની ટીમ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ફીફા વર્લ્ડકપ 2018નું આયોજન રશિયામાં થઇ રહ્યું છે. 14 જૂનથી આ ટૂર્નામેન્ટનો પ્રારંભ થઇ રહ્યો છે જેમાં 32 ટીમો વચ્ચે 63 મુકાબલા રમાશે. ટૂર્નામેન્ટનો પ્રથમ મુકાબલામાં હોસ્ટ દેશ રશિયાની ટક્કર સાઉદી અરેબિયા સામે થશે. જોકે, આ વખતે 6 ટીમ પણ છે, જે આ ટૂર્નામેન્ટમાં રમતી નહી જોવા મળે. આ ટીમ વર્લ્ડકપ માટે ક્વોલિફાય કરી શકી નથી. જેમાં ચાર વખતની ચેમ્પિયન ઇટાલીની ટીમ પણ છે.(FIFA ફૂટબોલ વર્લ્ડકપ વિજેતાને મળશે 255 કરોડ, જાણો હારનારી ટીમને કેટલા મળશે) ઇટાલી: ચાર વખતની વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ઇટાલીની ટીમ આ પહેલા માત્ર એક વખત 1958માં વર્લ્ડકપ રમી નહતી. આ વખતે તે ગ્રુપ જીની ક્વોલિફાયર સ્પેન અને સ્વીડન સામે હારી ગઇ હતી અને વર્લ્ડકપ 2018 માટે ક્વોલિફાયર કરી શકી નહતી. આ સાથે જ ગિયાન લુગી બુફન અને ડેનિયલ ડી રોસી જેવા સ્ટાર ખેલાડીઓનું વર્લ્ડકપમાં રમીને પોતાની ફૂટબોલ કારકિર્દી પૂર્ણ કરવાનું સ્વપ્ન અધુરૂ રહી ગયુ હતું. કેમરૂન વર્ષ 1982માં પ્રથમ વખત વર્લ્ડકપ રમનારા કેમરૂને કુલ 6 વખત ફૂટબોલની આ સૌથી મોટી ટૂર્નામેન્ટમાં ભાગ લીધો હતો. વર્ષ 1990ના વર્લ્ડકપમાં કેમરૂને પોતાનું સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરતા ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં જગ્યા બનાવી હતી. જ્યાં ઇંગ્લેન્ડના હાથે તેને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તે બાદથી માત્ર 2006ના વર્લ્ડકપમાં કેમરૂનની ટીમ ક્વોલિફાય કરી શકી નહતી. આ વખતે પણ કેમરૂનના ખેલાડી વર્લ્ડકપમાં પોતાનો જલવો નહીં વિખેરી શકે. નેધરલેન્ડ યુરોપિયન દેશ નેધરલેન્ડ વર્લ્ડકપ જીતનારી દાવેદારોમાંથી એક ટીમ હતી. વર્ષ 1934માં પોતાનું પ્રથમ વર્લ્ડકપ રમ્યા બાદથી નેધરલેન્ડે દાર પ્રદર્શન કર્યુ છે. નેધરલેન્ડની ટીમે કુલ 10 વખત વર્લ્ડકપમાં ભાગ લીધો છે, જેમાં ત્રણ વખત તે રનર્સ અપ રહી છે જ્યારે એક વખત ત્રીજા સ્થાન પર રહી છે. નેધરલેન્ડની ટીમ ગત યૂરો કપ માટે પણ ક્વોલિફાય કરી શકી નહતી. આ વખતે વર્લ્ડકપમાં પહોચવા માટે નેધરલેન્ડની ટીમે સ્વીડન વિરૂદ્ધ 7 ગોલના અંતરથી જીત મેળવવાની હતી પરંતુ અર્જન રોબેનના શાનદાર પ્રયાસ (2 ગોલ) છતા તેનું સ્વપ્ન અધુરૂ રહી ગયુ હતું. અમેરિકા અમેરિકાની ફૂટબોલ ટીમ ખતરનાક નથી પરંતુ આ ટીમે 1990 બાદથી સતત 5 વર્લ્ડકપમાં ભાગ લીધો છે. અમેરિકાએ 1994માં વર્લ્ડકપમાં યજમાની કરી હતી જેમાં તે અંતિમ 16 સુધી પહોચીં હતી અને બ્રાઝીલ સામે હારીને બહાર થઇ ગઇ હતી. અમેરિકાની ટીમ 2002 વર્લ્ડકપમાં ક્વાર્ટર ફાઇનલ સુધી પહોચી હતી. જ્યાં તેને જર્મની સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. વર્ષ 2009માં કંફેડરેશન કપની ફાઇનલ રમનારી અમેરિકન ટીમ રશિયામાં યોજાનારા ફૂટબોલ વર્લ્ડકપ 2018 માટે ક્વોલિફાય કરી શકી નથી. ચિલી વર્ષ 2015 અને 2016માં બ્રાઝીલ, આર્જેન્ટિના અને મેક્સિકો જેવી ટીમોને હરાવીને સાઉથ અમેરિકન ચેમ્પિયન બનનારી ચિલીની ટીમ 2018 વર્લ્ડકપ માટે ક્વોલિફાય કરી શકી નથી. દક્ષિણ અમેરિકાના આ નાના દેશનો ફીફા વર્લ્ડકપમાં સારો ઇતિહાસ રહ્યો છે. ચિલીએ 1930માં રમાયેલા પ્રથમ વર્લ્ડકપમાં પોતાનું ડેબ્યૂ કર્યુ હતું. વર્ષ 1934 અને 1938ના વર્લ્ડકપમાં ચિલીની ટીમ નહતી રમી અને 1950માં તેને શાનદાર વાપસી કરી હતી. ચિલીનું વિશ્વમાં સૌથી સારૂ પ્રદર્શન 1962માં રહ્યું, જ્યારે તે ત્રીજા સ્થાને રહી હતી. આ વખતે ચિલીને પોતાના કટ્ટર પ્રતિસ્પર્ધી બ્રાઝીલ વિરૂદ્ધ ક્વોલિફાયરમાં 3-0થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ઘાના પ્રથમ વખત વર્ષ 2006માં જર્મનીમાં રમાયેલા વર્લ્ડકપમાં રમ્યા બાદ ઘાનાની ટીમે વર્ષ 2010 અને 2014ના વર્લ્ડકપમાં ભાગ લીધો હતો. ઘાનાની ટીમે 2010માં દક્ષિણ આફ્રિકામાં આયોજિત 19માં ફૂટબોલ વર્લ્ડકપમાં પોતાનું સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યુ અને ક્વાર્ટર ફાઇનલ સુધી પહોચ્યું હતું. ક્વાર્ટર ફાઇનલ મુકાબલામાં ઘાનાનો ઉરૂગ્વે સામે પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં 4-2થી પરાજય થયો હતો. વર્ષ 2014માં બ્રાઝીલમાં રમાયેલા 20માં ફૂટબોલ વર્લ્ડકપમાં ઘાનાની ટીમ કઇ ખાસ પ્રદર્શન કરી શકી નહતી અને ગ્રુપ સ્ટેજમાંથી જ બહાર થઇ ગઇ હતી.

