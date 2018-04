રૈનાથી લઈ બ્રેટલી સુધી, ક્રિકેટર હોવાની સાથે સારા સિંગર પણ છે આ ખેલાડીઓ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્કઃ ક્રિકેટર્સને સામાન્ય રીતે તેમની બોલિંગ, બેટિંગ કે સારી ફિલ્ડિંગને કારણે ઓળખવામાં આવે છે. પરંતુ ક્રિકેટ ઉપરાંતના તેમના અન્ય ટેલેન્ટ વિશે તમે ભાગ્યે જ જાણતા હશો. ઘણા ક્રિકેટર્સને ફૂટબોલ અથવા ગોલ્ફ પણ રમતા જોવા મળે છે. પરંતુ આજે અમે એવા ખેલાડીઓ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ જેઓ મેદાન પર જ નહીં પરંતુ સાથે-સાથે સંગીત જગતમાં પણ સારુ એવું પ્રદર્શન કરી રહ્યાં છે.

સુરેશ રૈના



- ટીમ ઈન્ડિયાના ક્રિકેટર સુરેશ રૈનાની આક્રમક બેટિંગ સામે ભલભલા બોલર બોલિંગ કરતા ડરે છે. રૈનાને ટી20 સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ ફોર્મેટમાં તે ભારતના ટોચના બેટ્સમેનોમાં સામેલ છે. થોડા સમય પહેલા જ સુરેશ રૈનાએ પોતાની દીકરી માટે એક સ્પેશિયલ સોંગ ગાયું હતું, આ પહેલા ઓલરાઉન્ડર સુરેશ રૈનાએ ફિલ્મ ‘મેરઠિયા ગેંગસ્ટર’માં ગીત ગાઈ ચૂક્યો છે. ફિલ્મનું ગીત ‘તૂ મિલા, સબ મિલા, ઔર ક્યા માંગૂ મૈં’ રૈનાએ ગાયું હતું.

બ્રેટ લી



- ઓસ્ટ્રેલિયન ઝડપી બોલરને ક્રિકેટ જગતના ટોચના ઝડપી બોલર્સમાં સ્થાન આપવામાં આવે છે, બ્રેટ લી પોતાના ભાઈ સાથે એક મ્યૂઝિક બેંડ ‘સિક્સ આઉટ સિક્સ’ માટે પર્ફોર્મ કરી ચૂક્યો છે. તે પછી બ્રેટ લીએ પોતાના મિત્ર મિક વાઉડન સાથે કામ કરવાની શરૂઆત કરી. બંનેએ નવું બેન્ડ ‘વ્હાઈટ શૂ થ્યોરી’ બનાવ્યું. ભારતીય ફેન્સ માટે બ્રેટ લીએ પ્રથમવાર વર્ષ 2006માં ગીત ગાયું. તેણે ‘You're the One For Me' સોંગ આશા ભોંસલે સાથે ગાયું હતું. આ ગીત બ્રેટ લીએ જાતે લખ્યું હતું.

