ઈન્જરી બાદ 10 ક્રિકેટર્સે કર્યું હતું શાનદાર કમ-બેક, બનાવ્યા અનેક રેકોર્ડ્સ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારત આજે ક્રિકેટનો બાદશાહ કહેવાય છે. આ રમતને આટલી ઊંચાઈએ પહોંચાડવા માટે ગાવસ્કર, કપિલ, સચિન, કુમ્બલે, હરભજન, ધોની અને વિરાટ કોહલી જેવા ખેલાડીઓએ મહેનત કરી છે. ભારતીય ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં કેટલાયે એવા ખેલાડીઓ છે જેમણે એક ખરાબ સમય પછી શાનદાર રીતે પરત ફરતી વખતે ફેન્સને ખુશ થવાનો ચાન્સ આપ્યો છે. આ અહેવાલ સાથે જાણો એવા ક્યા-ક્યા ભારતીય ક્રિકેટર્સ છે, જેમણે ઈજાઓ પછી પણ શાનદાર વાપસી કરી હતી.

1. નવાબ પટૌડી

નવાબ પટૌડી ભારતના એક એવા કપ્તાન છે જેણે ટીમ ઇન્ડિયાને પહેલી વાર વિદેશી ધરતી પર જીતવાનું શીખવ્યું. 20 વર્ષની ઉંમરે તેમણે એક કાર એક્સિડેન્ટમાં પોતાની એક આંખ ગુમાવી દીધી હતી. આ પછી તેમનું કરિયર લગભગ પૂરું થઇ ગયું હોય એમ લાગતું હતું, પણ દુર્ઘટનાના થોડા મહિનાઓ પછી જ તેમણે નેટ પ્રેક્ટિસ શરુ કરી દીધી. 6 મહિનાથી પણ ઓછા સમયમાં પટૌડીએ દિલ્હીમાં ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ પોતાના ટેસ્ટ કરિયરની શરૂઆત કરી. ચેન્નઈમાં તેમણે ત્રીજી જ ટેસ્ટ મેચમાં 103 રનની સાહસિક રમત રમી હતી જેના પરિણામરૂપે તેમને માત્ર 21ની ઉંમરમાં ભારતીય ટીમના કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યા હતા.

2. સચિન તેંડુલકર

વર્ષ 2004માં ક્રિકેટના સૌથી ટોપ બેટ્સમેન સચિન પણ ટેનિસ એલ્બોના લીધે 1 વર્ષથી વધુ સમય માટે ક્રિકેટથી દૂર રહ્યા હતા. ક્રિકેટ રમવું તો દૂરની વાત સચિનને બેટ પકડવામાં પણ તકલીફ પડી રહી હતી. આ તેમની કરિયરનો સૌથી ખરાબ સમય હતો. તે સમયે કેટલાયે ડોક્ટર્સ અને એક્સપર્ટ્સે પણ કહી દીધું હતું કે સચિન કદાચ જ હવે ક્રિકેટ રમી શકશે. વર્ષ 2005માં શ્રીલંકા વિરુદ્ધ પાછા ફરતા સચિને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પોતાની 35મી સદી ફટકારી હતી અને તે પછી સચિને ટેસ્ટમાં 51 સદી પૂર્ણ કરી હતી.

3. ઝહીર ખાન

ટીમ ઇન્ડિયાના ફાસ્ટ બોલર ઝહીર ખાનને પણ વર્ષ 2004-2005 સિઝન દરમિયાન ઇજાના કારણે ટીમમાંથી બહાર બેસવું પડ્યું હતું. 2006-2007માં ટીમ ઇન્ડિયામાં પરત ફરતી વખતે ઝહીરે 28 મેચમાં શાનદાર 49 વિકેટ્સ લીધી હતી. આ પછી ઝહીર સતત 6 વર્ષ સુધી ટીમ ઇન્ડિયામાં મુખ્ય બોલર તરીકે ટીમને જીતાડીને ચાહકોના દિલ જીતતા રહ્યા હતા.

4. મોહિંદર અમરનાથ

1983 વર્લ્ડકપના હીરો મોહિંદર અમરનાથને ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો કમબેક હીરો પણ કહેવામાં આવે છે. વર્ષ 1978-1979માં ખરાબ ફોર્મ અને ફિટનેસના લીધે તેમને ટીમથી બહાર કરવામાં આવ્યા હતા. પણ વર્ષ 1982-1983માં વિદેશી જમીન પર રમાયેલી 11 ટેસ્ટ મેચમાં 5 સદી ફટકારીને ટીમ ઇન્ડિયામાં શાનદાર કમબેક કર્યું હતું.

5. યુવરાજ સિંહ

સિક્સર કિંગ યુવરાજ સિંહનું કરિયર હંમેશાથી ઉપર-નીચે રહ્યું છે. ક્યારેક ઇજા તો ક્યારેક ખરાબ ફોર્મના કારણે ટીમમાંથી બહાર થવું પડ્યું પણ દરેક વખતે ટીમમાં શાનદાર વાપસી કરી હતી. વર્લ્ડકપ 2011 દરમિયાન કેન્સર જેવી ભયાનક બીમારીથી જૂજવા છતાં તેણે ટીમ ઇન્ડિયા માટે મહત્વની રમત રમી હતી. યુવરાજ સિંહ 2011ના મેન ઓફ ધ સિરીઝ પણ બન્યો હતો.

6. અનિલ કુંબલે

વેસ્ટ ઇન્ડિઝ વિરુદ્ધ એક ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન અનિલ કુંબલેને જડબા પર ઇજા થઇ હતી. તેમ છતાં તેમણે પેવેલિયનમાં બેસવાની જગ્યાએ મેદાન પર રહીને ટીમ સાથે રમવું વધારે યોગ્ય લાગ્યું. તે મેચમાં કુંબલેએ માથા પર પટ્ટી બાંધીને બોલિંગ કરી હતી.

7. મોહંમદ શમી

2015-વર્લ્ડકપ દરમિયાન શાનદાર પ્રદર્શન પછી શમીને ઘૂંટણની ઇજાના લીધે લગભગ દોઢ વર્ષ દૂર રહેવું પડ્યું હતું. પણ વર્ષ 2016માં તેણે શાનદાર પ્રદર્શન કરતા 10 ટેસ્ટમાં 29 વિકેટ્સ લીધી હતી. શમી આ સમયે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ભારતીય ટીમનો મુખ્ય બોલર છે.

8. રોહિત શર્મા

ટીમ ઇન્ડિયાના ઓપનર બેટ્સમેન રોહિત શર્મા પણ ઓક્ટોબર 2016થી એપ્રિલ 2017 સુધી Hamstring Injury ના લીધે ટીમ ઇન્ડિયામાંથી બહાર રહ્યો હતો. પણ આ ઇજાથી બહાર આવ્યા પછી રોહિતે 10 વનડે મેચમાં 3 સદી ફટકારીને શાનદાર કમબેક કર્યું હતું.

9. આશિષ નેહરા

18 વર્ષના ક્રિકેટ કરિયરમાં આશિષ નેહરાએ માત્ર 17 ટેસ્ટ, 120 વનડે અને 27 ટી-20 મેચ જ રમી હતી. વર્ષ 1999થી 2005 સુધી તેનું કરિયર શ્રેષ્ઠ રહ્યું હતું. પણ 2005માં ઘૂંટણની સર્જરીના લીધે નેહરા લગભગ 2 વર્ષ ટીમ ઈન્ડિયાથી બહાર રહ્યો હતો. ઇજાથી બહાર આવ્યા પછી તેણે 2008માં પહેલી આઇપીએલ મેચ રમી અને ટોપ 10 બોલરમાંથી એક રહ્યો હતો. વર્ષ 2009થી 2011 સુધી નેહરા ટીમ ઇન્ડિયા માટે મુખ્ય બોલર રહ્યો હતો.

10. કેદાર જાધવ

કેદાર જાધવે આઇપીએલ-11માં ચેન્નઇ સુપરકિંગ્સ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ વચ્ચે રમાયેલી ઉદ્ઘાટન મેચને યાદગાર બનાવી હતી. જાધવ બેટિંગ કરવા આવ્યો ત્યારે થોડીવારમાં જ ઇજા થતા પેવેલિયન જતો રહ્યો હતો અને જયારે ટીમ હારવાની સ્થિતિમાં આવી તો મેદાન પર પરત ફરીને 22 બોલમાં 24 રન બનાવી ટીમને શાનદાર જીત અપાવી હતી.

