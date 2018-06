FIFA WC 2018: ફૂટબોલ વિશ્વકપ સાથે જોડાયેલા 7 સૌથી રસપ્રદ રેકોર્ડ્સ

રશિયામાં આ વખતે વિશ્વકપમાં રમનારા ફૂટબોલર્સમાં આર્જેન્ટિનાના લિયોનેલ મેસી, પોર્ટુગલના ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો અને બ્રાઝિલના નેમારની ફેન ફોલોઇંગ સૌથી વધુ છે. પણ શું તમે જાણો છો કે આ ત્રણ ખેલાડી વિશ્વકપમાં ગોલ કરવાના મામલે ટોપ 50 ખેલાડીઓમાં પણ સામેલ નથી. આવા જ ફૂટબોલ સાથે જોડાયેલા ફેક્ટ્સ વિશે અમે તમને બતાવી રહ્યા છીએ...

ફૂટબોલ વિશ્વકપની સૌથી સફળ ટીમ

ફીફા વિશ્વકપમાં અત્યાર સુધી સૌથી વધુ વખત બ્રાઝીલની ટીમે પુરસ્કાર પોતાના નામે કર્યો છે. આટલું જ નહીં માત્ર બ્રાઝીલ દુનિયાની એકમાત્ર એવી ટીમ છે, જેણે 1930થી આયોજિત થઇ રહેલા દરેક વિશ્વકપમાં જીત મેળવી છે. બ્રાઝીલે 1958(સ્વીડનમાં), 1962(ચિલીમાં), 1970(મેક્સિકોમાં), 1994(અમેરિકામાં) અને 2002 (દ.કોરિયા અને જાપાન)માં વિશ્વકપ જીત્યા છે. બ્રાઝીલ પછી જર્મની અને ઇટલીની ટીમનો નંબર આવે છે, જેણે 4-4 વખત વિશ્વકપ જીતવામાં સફળતા મેળવી છે. આ સિવાય આર્જેન્ટિનાએ બે વાર(1978, 1986), ઉરુગ્વેએ પણ બે વાર (1930, 1950), ઇંગ્લેન્ડ (1966), ફ્રાન્સ (1998) અને સ્પેન (2010)એ એક-એક વાર વિશ્વકપ પોતાના નામે કર્યા છે.

જર્મનીના મીરોસ્લાવ ક્લોઝેએ કર્યા છે વિશ્વકપમાં સૌથી વધુ ગોલ

ફૂટબોલ વિશ્વકપમાં જર્મનીના પૂર્વ સ્ટ્રાઈકર મીરોસલાવ ક્લોસેએ 4 વિશ્વકપના 24 મેચમાં રમીને સૌથી વધુ 16 ગોલ ફટકાર્યા છે. તેની પાછળ બ્રાઝિલના રોનાલ્ડો છે, જેણે ત્રણ વિશ્વકપમાં 19 મેચ રમીને 15 ગોલ ફટકાર્યા છે.

મહાન પેલેએ સૌથી વધુ વાર જીત્યો છે વિશ્વકપનો પુરસ્કાર

બ્રાઝિલના પેલે એકમાત્ર એવા ખેલાડી છે જે ત્રણ વાર વિશ્વકપ જીતનાર ટીમનો ભાગ રહ્યા છે. તેમની હાજરીમાં બ્રાઝીલે 1958, 1962 અને 1970માં વિશ્વકપ પુરસ્કાર પોતાના નામે કર્યો હતો.

સૌથી વધુ વિશ્વકપ કયા ખેલાડીએ રમ્યો?

મેક્સિકોના ગોલકીપર એન્ટોનિયો કારબજલ, જર્મનીના મિડફિલ્ડર લોથાર મથાયસ અને ઇટલીના ગોલકીપર ગિયાનલુગી બફને સૌથી વધુ 5-5 વખત વિશ્વકપમાં ભાગ લીધો છે. જો ઇટલીની ટીમ 2018 વિશ્વકપ માટે ક્વોલિફાય કરી શકે તો બફન સૌથી વધુ વખત વિશ્વકપમાં રમનાર ખેલાડી બની જશે.

જર્મનીના લોથાર મથાયસએ રમ્યા છે સૌથી વધુ વિશ્વકપ મેચ

ફીફા વર્લ્ડકપમાં જર્મનીના મિડફિલ્ડર લોથર મથાયસે સૌથી વધુ મેચ રમ્યા છે. મથાયસે 5 વિશ્વકપમાં કુલ 25 મેચ રમ્યા છે, જેમાં જર્મનીએ 15 મેચ જીતી, 6 વેનેઝુએલા અને 4 વખત જર્મનીને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

ફ્રાન્સના જિનેદિન જિદાનને વિશ્વકપમાં મળ્યા છે સૌથી વધુ કાર્ડ્સ

ફ્રાન્સના મહાન ખેલાડી જિનેદિન જિદાનને 1998, 2002 અને 2006માં વિશ્વકપમાં જીત મેળવી હતી. આ દરમિયાન તેમને ફિલ્ડ પર સૌથી વધુ 6 વખત કાર્ડ મળ્યા,જેમાં 4 યેલો કાર્ડ અને 2 રેડ કાર્ડ સામેલ છે. વર્ષ 2006ની ફાઇનલમાં જિદાને ઇટલીના માર્કો માટેરાઝઝીને હેડબેટ માર્યું હતું, જે ઇતિહાસમાં હંમેશા માટે લખાઈ ગયું છે. વિશ્વકપ ઇતિહાસના સૌથી વધુ અને સૌથી ઓછી ઉંમરના ખેલાડી કોલંબિયાના ગોલકીપર ફરીદ મૌનડરૈગન ફીફા વિશ્વકપમાં રમનાર સૌથી મોટી ઉંમરના ખેલાડી છે. તેમણે બ્રાઝિલમાં 2014 વિશ્વકપમાં જાપાન વિરુદ્ધ મેચ રમી હતી ત્યારે તેમની ઉંમર 43 વર્ષ 3 દિવસ હતી. ત્યાં જ ઉત્તર આયાર્લેનના ફૂટબોલર નોર્મન વ્હાઇટસાઇડ ફીફા વિશ્વકપમાં રમનાર સૌથી નાની ઉંમરના ખેલાડી છે. તેમણે વર્ષ 1982ના વિશ્વકપમાં યુગોસ્લાવિયા વિરુદ્ધ 17 વર્ષ, 1 મહિના અને 10 દિવસની ઉંમરમાં પોતાની પહેલી મેચ રમી હતી.

These are top seven football world cup records. Football world and its unbelievable records.