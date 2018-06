»

»

»

»

ટીમ ઈન્ડિયાની દરિયાદિલીઃ મેચ હારેલી અફઘાનની ટીમને વિજેતા ટ્રોફી સાથે ફોટો માટે બોલાવી | Team Indias brilliant gesture to Afghan players after win India vs Afghanistan test match