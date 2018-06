સચિન-દ્રવિડ ના કરી શક્યા તે ધવને ટેસ્ટમાં કરી બતાવ્યું, લંચ પહેલા ફટકારી સદી

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ે ટેસ્ટ મેચમાં ડેબ્યુ કર્યુ હતું. ભારત તરફથી ે સદી ફટકારી હતી. શિખર ધવને 96 બોલમાં 107 રન બનાવી યામિન અહમદજર્ઇના બોલ પર ના હાથે કેચ આઉટ થયો હતો. ધવને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પોતાની સાતમી સદી ફટકારી હતી. તે ટેસ્ટના શરૂઆતના દિવસે લંચ પહેલા સદી ફટકારનાર પ્રથમ ભારતીય બની ગયો છે. લંચ પહેલા સદી ફટકારનાર પ્રથમ ભારતીય - ધવન ટેસ્ટના પ્રથમ દિવસે લંચ પહેલા સદી ફટકારનાર વિશ્વનો છઠ્ઠો બેટ્સમેન છે.આ પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયાના 4 અને પાકિસ્તાનના 1 બેટ્સમેન આ રેકોર્ડ પોતાના નામે કરી ચુક્યા છે. - શિખર ધવને પ્રથમ સેશન (લંચ પહેલા) 91 બોલમાં 104 રન ફટકાર્યા હતા. ધવને પોતાની ઇનિંગમાં 19 ફોર અને 3 સિક્સર ફટકારી હતી. આ યાદીમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના વિક્ટર ટ્રંપર, ચાર્લી મેકાર્ટની, ડોન બ્રેડમેન, પાકિસ્તાનનો માજીદ ખાન અને ઓસ્ટ્રેલિયાના નું નામ સામેલ છે. - લંચ પહેલા સૌથી વધુ રન બનાવવાનો ભારતીય રેકોર્ડ પૂર્વ બેટ્સમેન ના નામે હતો, જેને વર્ષ 2006માં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વિરૂદ્ધ સેન્ટ લુસિયામાં 99 રન બનાવ્યા હતા. - હાર્દિક પંડયા ભારત તરફથી એક ટેસ્ટ મેચના કોઇ પણ દિવસે લંચ પહેલા સૌથી વધુ રન બનાવનાર ભારતીય બેટ્સમેન છે, જેને વર્ષ 201 7માં શ્રીલંકા વિરૂદ્ધ પલ્લેકેલમાં 108 રન બનાવ્યા હતા. જો કે આ 2.5 કલાકનો સેશન વધારવામાં આવ્યો હતો. વર્ષ બેટ્સમેન દેશ કોની વિરૂદ્ધ સ્થળ 1902 વિક્ટર ટ્રમ્પર ઓસ્ટ્રેલિયા ઇંગ્લેન્ડ માનચેસ્ટર 1921 ચાર્લી મેકાર્ટને ઓસ્ટ્રેલિયા ઇંગ્લેન્ડ લીડ્સ 1930 ડોન બ્રેડમેન ઓસ્ટ્રેલિયા ઇંગ્લેન્ડ લીડ્સ 1976 માજીદ ખાન પાકિસ્તાન ન્યૂઝીલેન્ડ કરાચી 2017 ડેવિડ વોર્નર ઓસ્ટ્રેલિયા પાકિસ્તાન સિડની 2018 શિખર ધવન ભારત અફઘાનિસ્તાન બેંગલુરૂ

Shikhar Dhawan becomes the first Indian to score a century before Lunch on Day 1 of Test cricket.