દીપક ચહરને મળ્યું ટીમ ઈન્ડિયામાં સ્થાન, ધોનીની વધુ એક ખોજ છે આ સ્ટાર બોલર

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્કઃ ટીમ ઈન્ડિયાનો ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ શરૂ થાય તે પહેલા જ ભારતનો સ્ટાર બોલર ઈજાગ્રસ્ત થઈ ગયો છે. આ સમયે બીસીસીઆઈ દ્વારા તેના સ્થાને દીપક ચહરને ટી20 ટીમમાં સ્થાન આપ્યું છે. 3 જુલાઈથી શરૂ થઈ રહેલા પ્રવાસમાં 3 ટી-20, 3 વનડે અને 5 ટેસ્ટ મેચ રમવાની છે. આ પ્રવાસ માટે જસપ્રિત બુમરાહને ભારતનો સ્ટાર બોલર માનવામાં આવી રહ્યો હતો, જોકે તેના ઈજાને કારણે બહાર થવાથી ટીમને ફટકો પડ્યો છે. આ સમયે ટીમ ઈન્ડિયામાં સામેલ થયેલા દીપક ચહર પાસે ભવિષ્યમાં પણ ટીમ ઈન્ડિયામાં પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખવા માટે દાર તક રહેલી છે. દીપક ટીમ ઈન્ડિયામાં સામેલ થનારો વધુ એક બોલર છે જેને અથવા અન્ય સ્થાનિક ટૂર્નામેન્ટમાં ધોનીએ મહત્વપૂર્ણ ટિપ્સ અને તક આપીને આગળ વધાર્યો હોય. આ પહેલા જેના બોલિંગની એમએસ ધોનીએ પ્રશંસા કરી હતી અને તેને અમુક ટિપ્સ આપી હતી તેણે આયર્લેન્ડ વિરુદ્ધની ટી20થી ઈન્ટરનેશનલ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. દીપક ચહરે આઈપીએલ 2018માં તરખાટ મચાવતા 12 મેચમાં 10 વિકેટ ઝડપી હતી. ધોનીએ આપી તક અને પછી બદલાયું નસીબ - ભારતમાં ઘરેલુ ટી-20 ટૂર્નામેન્ટ સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં રાજસ્થાનના યુવા બોલર દીપક ચહરે પોતાની બોલિંગથી તરખાટ મચાવી દીધો હતો. દીપક ચહરે કર્ણાટક વિરૂદ્ધ શાનદાર બોલિંગ કરી ટીમને શાનદાર જીત અપાવી હતી.

- દીપકે પોતાના પ્રદર્શનનું શ્રેય ભારતના પૂર્વ કેપ્ટન ને આપ્યુ હતું. દીપક ધોની સાથે માં હતો. આ દરમિયાન ધોનીએ દીપકને કેટલીક સલાહ પણ આપી હતી.

- દીપક ચહરે ધોનીનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું, ‘મે ધોનીભાઇ સાથે કેટલીક વાતચીત કરી હતી અને તેમની સાથે વાત કરવાનું મને સારૂ લાગ્યુ અને તેમણે મને યોર્કર પર કામ કરવાનું કહ્યું હતું. મને મૂળ રીતે બેટિંગ ઓલ રાઉન્ડર માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો પરંતુ ધોનીભાઇએ મારી બોલિંગની પ્રશંસા કરી અને મને તેની પર મહેનત કરવા કહ્યું હતું, સાથે જ તેમણે મારી ફિટનેસ સુધારવાની પણ સલાહ આપી હતી જેની પર મે ધ્યાન આપ્યુ અને હવે હું કોઇ પણ ઇજા વગર રમી શકુ છું. હું 140 કિમીની ઝડપથી બોલિંગ કરી રહ્યો છું.’

- ધોનીએ દીપક ચહરને આઈપીએલમાં ભરપૂર તક આપી હતી જેનો ફાયદો ઉઠાવતા ચહરે શાનદાર બોલિંગ કરી અને તે આઈપીએલ 2018ના સ્ટાર બોલર્સની લિસ્ટમાં સામેલ રહ્યો હતો. આવુ ધમાકેદાર રહ્યું હતું ડેબ્યૂ - દીપકે નવેમ્બર 2010માં રાજસ્થાન તરફથી રણજી રમતા ફર્સ્ટ ક્લાસ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. મેચની પ્રથમ ઈનિંગમાં તેણે હૈદરાબાદ વિરુદ્ધ માત્ર 10 રનમાં 8 વિકેટ લઈ ધમાકેદાર પ્રારંભ કર્યો હતો. દીપકના આ ધમાકેદાર પ્રદર્શનના કારણે હૈદરાબાદની ટીમ માત્ર 21 રન પર આઉટ થઈ ગઈ હતી. પોતાની પ્રથમ મેચમાં તેણે 12 વિકેટ ઝડપી હતી. પોતાની ડેબ્યૂ રણજી સીઝનમાં દીપકે 30 વિકેટ લીધી હતી અને તે બીજો હાઈએસ્ટ વિકેટ ટેકર બન્યો હતો. ગ્રેગ ચેપલે કર્યો હતો રિજેક્ટ - દીપિકને બીજી તક તેના કોચ તારક સિન્હાએ આપી હતી. તારક 2008માં રાજસ્થાન ક્રિકેટ સાથે જોડાયા હતા. તેમણે પ્રતિભા શોધ કાર્યક્રમ હેઠળ દીપકની શોધ કરી હતી. જોકે તે સમયે ગ્રેગ ચેપલે તેને રિજેક્ટ કરી દીધો હતો. - આ સમયે તારકે દીપકને જયપુરમાં પ્રેક્ટિસ કરતા રહેવાની સલાહ આપી. થોડા જ સમયમાં રાજસ્થાન રણજી ટીમ તરફથી દીપિકને રમવાની તક મળી અને તેણે પ્રદર્શન પણ કર્યું. તે પછી તેને આઈપીએલમાં રમવાની તક મળી.

- તારક સિન્હાએ જણાવ્યું કે, દીપકે પોતાની ફિટનેસ પર વધારે કામ કરવાની જરૂર છે. તેમણે ટેલેન્ટને જોતા તેને તક આપી હતી.

- દીપકે ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાં 40 મેચ રમી 113 વિકેટ ઝડપી છે જેમાં તેનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન એક ઈનિંગમાં 10 રન આપી 8 વિકેટ ઝડપવાનો છે. તેણે ફર્સ્ટ ક્લાસમાં 3 વખત 5થી વધુ અને 1 વાર 10થી વધુ વિકેટ ઝડપી છે.

- દીપકે લિસ્ટ એ ક્રિકેટમાં 14 મેચમાં 27 વિકેટ ઝડપી છે. જેમા 27 રનમાં 5 વિકેટ તેનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન રહ્યું છે.

- દીપકે ટી20ની 37 મેચો રમતા 39 વિકેટ ઝડપી છે. જેમાં 15 રનમાં 5 વિકેટ તેનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન રહ્યું છે. બુમરાહની ઈજાથી પ્રારંભ પહેલા જ મુશ્કેલ બન્યો ટીમ ઈન્ડિયાનો ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ, ચહરને મળી તક

MS Dhoni Gave Biggest Chance To Deepak Chahar in His Career & He Proved Himself in IPL 2018. Now He Get Call From Team India To Replace Jasprit Bumrah.