2011 WC ફાઇનલમાં સચિનના કહેવા પર યુવી પહેલા ઉતર્યો'તો ધોની, સેહવાગે ખોલ્યુ રહસ્ય

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના પૂર્વ ઓપનર ે 2011ના વર્લ્ડકપ ફાઇનલ મુકાબલાને લઇને એક ખુલાસો કર્યો છે. આ મેચ સાથે જોડાયેલ એક કિસ્સો સેહવાગે વોટ ધ ડક નામના શોમાં શેર કર્યો છે. સેહવાગે જણાવ્યુ, સચિનના કહેવા પર જ ધોની યુવરાજ પહેલા બેટિંગ માટે ઉતર્યો હતો. મહત્વપૂર્ણ છે કે 2011ના વર્લ્ડકપની ફાઇનલમાં ભારત બીજી વખત વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બન્યું હતું. આ મેચમાં ધોનીએ વિનિંગ સિક્સર સાથે અણનમ 91 રન બનાવ્યા હતા. સચિને ખોલ્યુ સેહવાગનું રહસ્ય, ટીમમાં આવ્યો ત્યારે કોઇની સાથે વાત નહતો કરતો પછી વધી ગઇ બકબક સેહવાગે 2011ના વર્લ્ડકપને લઇ કર્યો મોટો ખુલાસો વિરેન્દ્ર સેહવાગે કહ્યું, 'અમે લોકો (સચિન-સેહવાગ) આજુ બાજુ બેઠા હતા અને ધોની આવી ગયો, તે સમયે અને બેટિંગ કરી રહ્યાં હતા. સચિને ધોનીને કહ્યું કે જો લેફ્ટી આઉટ થશએ તો લેફ્ટી જશે અને રાઇટી આઉટ થયો તો રાઇટી થશે. થોડી વાર બાદ વિરાટ કોહલી આઉટ થયો અને ધોની બેટિંગ માટે ગયો હતો. માટે નંબર-4 પર બેટિંગ માટે આવ્યો નહતો, જ્યારે તે સૌથી વધુ રન બનાવી રહ્યો હતો. આ સચિનની જ દેન હતી. સચિન સીધી રીતે મેસેજ પાસ નહતો કરતો પણ તે દિવસે તેને સીધુ જ કહ્યું હતું. ધોનીની બાયોપિકમાં છે ખોટી વાત - એમએસ ધોનીની બાયોપિક એમએસ ધોની: ધ અનટોલ્ડ સ્ટોરી અનુસાર ધોની બેટિંગ કરવા ગયા પહેલા કોચ ગેરી કસ્ટર્ન અને તેની વચ્ચે થોડી વાતચીત થઇ હતી.

- 275 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા ભારતના બે દિગ્ગજ વિરેન્દ્ર સેહવાગ અને જલ્દી આઉટ થઇ ગયા હતા.

- વિરાટ કોહલી અને ગૌતમ ગંભીર સારી બેટિંગ કરી રહ્યાં હતા. મેચની 19મી ઓવર ફેકી રહ્યો હતો.

- ધોનીએ કોચ કર્સ્ટન પાસે જઇને કહ્યું કે આગળની વિકેટ પડતા તે બેટિંગ માટે ઉતરશે. બાયોપિક અનુસાર ધોની અને કોચ ગેરી કર્સ્ટન વચ્ચેની વાતચીતના અંશ ધોની: એક્સક્યૂઝ મી, ગૈરી. જો હવે વિકેટ પડી તો મારે બેટિંગ માટે જવુ જોઇએ.

કર્સ્ટન: પરંતુ યુવી પેડ પહેરીને તૈયાર છે.

ધોની: ના, મુરલી બોલિંગ કરી રહ્યો છે, માટે મારે જ ઉતરવુ જોઇએ.

કર્સ્ટન: પાક્કુ, તમે જ ઉતરવા માંગો છો.

ધોની: તમે યુવરાજને જણાવી દો, હું બેટિંગ માટે જઇશ. ધોનીએ ફટકારી હતી વિનિંગ સિક્સર - ધોની ફાઇનલ મેચ પહેલા ફોર્મમાં નહતો અને 8 મેચમાં માત્ર 150 રન જ બનાવી શક્યો હતો.

- યુવરાજ ટૂર્નામેન્ટમાં 341 રન બનાવવા સિવાય મહત્વપૂર્ણ વિકેટ ઝડપી ચુક્યો હતો અને બેટિંગ માટે ઉતરવા માટે તૈયાર હતો પરંતુ કોહલીની વિકેટ પડ્યા બાદ તેની પહેલા ધોની ક્રીઝ પર ઉતર્યો હતો. - 114 રને ભારતની ત્રીજી વિકેટ પડી હતી અને જીત માટે 150 રન જોઇતા હતા.

- ધોનીએ 79 બોલમાં 91 રન બનાવી ભારતને 28 વર્ષ બાદ વર્લ્ડકપ જીતાડ્યો હતો.

- ધોનીએ સિક્સર ફટકારી ભારતને જીત અપાવી હતી.

