સેહવાગે ટી-20 ટીમમાં કાર્તિકને બદલે કે.એલ.રાહુલને ચાન્સ આપવા કહ્યું

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ટીમ ઇન્ડિયા અને આયર્લેન્ડની વચ્ચે બે મેચની સિરીઝમાં પહેલી ટી-20 મેચ એકતરફી થઇ. કોહલીના નેતૃત્વમાં ટીમ ઇન્ડિયાએ ડબ્લિનમાં રમવામાં આવેલી પહેલી મેચમાં આયર્લેન્ડને 76 રનથી હાર આપીને 1-0થી સરસાઈ મેળવી હતી. સિરીઝની બીજી મેચ શુક્રવારે રમવામાં આવશે. ટીમ ઇન્ડિયાએ પહેલા બેટિંગ કરી અને 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ખોઈને 208 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં આયર્લેન્ડની ટીમ 9 વિકેટ ખોઈને 132 રન બનાવી શકી હતી.

- ટીમ ઇન્ડિયાના ઓપનર્સ રોહિત શર્મા અને શિખર ધવને પહેલી ટી-20માં ધૂઆંધાર બેટિંગ કરી હતી, પણ આ જોડીને લીધે રાહુલને ચાન્સ નહોતો મળ્યો.

- જણાવી દઈએ કે રાહુલે IPL 2018માં સૌથી બેસ્ટ પ્રદર્શન કર્યું અને તેના પછી તેને નેશનલ ટીમમાં ચાન્સ આપવા માટે જોરદાર માંગ રહી.

- ટીમ ઇન્ડિયાના પૂર્વ વિસ્ફોટક ઓપનર સેહવાગે પણ માંગ કરી છે કે રાહુલને ત્રીજા નંબરે દિનેશ કાર્તિકની જગ્યાએ ચાન્સ મળવો જોઈએ. આ ઉપરાંત ચોથા નંબરે ધોની અને કોહલીમાંથી કોઈએ ઉતારવું જોઈએ.

Sehwag asked to include K L rahul replacing Dinesh Karthik. This is the new suggestion for team India by Sehwag.