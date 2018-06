પેરિસમાં સચિનની દીકરી સારા તેંડુલકર ફ્રેન્ડ સાથે વિતાવી રહી છે સમય, તસવીરો વાયરલ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: માસ્ટર બ્લાસ્ટર સચિન તેંડુલકરની દીકરી સારા તેંડુલકર મિત્રો સાથે ફ્રાંસ અને લંડનના પ્રવાસે છે. ઇંસ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર સારા તેંડુલકરની કેટલીક તસવીરો વાયરલ થઇ છે. સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ ઇંસ્ટાગ્રામ પર સારા પેરિસના એફિલ ટાવર પાસે ફોટો પડાવતી નજરે પડે છે. સારા સાથે તેની ફ્રેન્ડ પણ છે. સારા પોતાના ગ્લેમરસ લૂકને કારણે ચર્ચામાં રહે છે. સારા બોલિવૂડમાં કામ કરવાની છે, તેવી ચર્ચા પણ અવાર-નવાર થતી રહી છે. બોલિવૂડ એક્ટ્રેસ સાથે થાય છે સરખામણીઃ - સારા તેંડુલકર ચર્ચિત સેલિબ્રિટી કિડ છે. તેની સરખામણી શ્રીદેવીની પુત્રી જાહન્વીવી કપૂર, અમિતાભ બચ્ચનની ગ્રાન્ડ ડોટર નવ્યા નવેલી અને બોલિવૂડ અભિનેત્રી આલિયા ભટ્ટ સાથે થાય છે.

- શ્રીદેવી મોટી પુત્રી જાહન્વી પણ સારાની જ ઉંમરની છે. જાહન્વી હંમેશા પોતાના ગ્લેમરસ લૂકના કારણે ચર્ચામાં રહે છે. જાહન્વી 'ધડક'થી બોલિવૂડ ડેબ્યૂ કરી રહી છે.

- બીજી તરફ આલિયા ભટ્ટે પણ 19 વર્ષની ઉંમરમાં ફિલ્મ ડેબ્યૂ કર્યું હતું.

- સારા જ્યારે પેજ 3 પાર્ટીમાં હાજર રહે છે ત્યારે તેના ગ્લેમર લૂકના કારણે બોલિવૂડમાં આવવાની ચર્ચા થાય છે. જોકે, પિતા સચિન તેંડુલકરે આ વાતને માત્ર અફવા ગણાવે છે.

