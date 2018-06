IPLમાં બેટિંગથી ધૂમ મચાવનાર સંજૂ સૈમસન યો-યો ટેસ્ટમાં ફેલ, BCCIએ કર્યો ટીમ બહાર

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: આઈપીએલમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર વિકેટકીપર અને બેટ્સમેન સંજૂ સૈમસન યો-યો ટેસ્ટમાં ફેલ થઇ ગયો છે. આ ટેસ્ટમાં ફેલ થવાને લીધે તે ઇંગ્લેન્ડ જનારી ઇન્ડિયા એ ટીમમાંથી પણ બહાર થઇ ગયો છે. આખરે ક્યા ધર્મને માને છે ઉત્તર કોરિયાના 'તાનાશાહ' કિમ જોંગ?

- એક અંગ્રેજી અખબારની રિપોર્ટ અનુસાર, બેંગ્લોર સ્થિત નેશનલ ક્રિકેટ એકેડમીમાં કેટલાક દિવસ પહેલા 23 વર્ષના કેરળના આ ધાકડ બેટ્સમેનનો ટુરમાં જતા ખેલાડીઓ સાથે યો-યો ટેસ્ટ થયો હતો, જેમાં તેનો સ્કોર સારો નહોતો રહ્યો માટે બીસીસીઆઈએ સૈમસનને ઇંગ્લેન્ડ મોકલવાની સાફ મનાઈ કરી દીધી છે. જો કે તેના રિપ્લેસમેન્ટની હજુ સુધી ઘોષણા કરવામાં આવી નથી.

- જણાવી દઈએ કે, બીસીસીઆઈએ થોડા સમય પહેલા જ સ્પષ્ટતા કરી દીધી હતી કે જે ખેલાડી યો-યો ટેસ્ટ ક્લિયર કરશે તેને જ ટીમ ઇન્ડિયા અને ઇન્ડિયા એ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવશે.

- સંજૂ સૈમસને 2015માં ઝિમ્બાબ્વે વિરુદ્ધ ટી20 ક્રિકેટથી પોતાના ઇન્ટરનેશનલ કરિયરની શરૂઆત કરી હતી. જોકે, તે પછી તેણે ટીમ ઇન્ડિયા માટે કોઈ મેચ રમી નથી.

