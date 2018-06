ફેન્સની માંગ પર સિક્સર ફટકારતો ગુજ્જુ ક્રિકેટર સલીમ દુર્રાની, અફઘાનિસ્તાનમાં થયો છે જન્મ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ે ટેસ્ટ મેચમાં ડેબ્યૂ કર્યુ છે. અફઘાનિસ્તાન ભારત સામે પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ રમી રહ્યું છે. આ દરમિયાન અમે એક એવા ભારતીય ક્રિકેટર વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ, જેનો જન્મ અફઘાનિસ્તાનમાં થયો હતો. ભારતીય ક્રિકેટર સલીમ દુર્રાની ભારત અને અફઘાનિસ્તાન સામેની મેચમાં ખાસ હાજર રહ્યાં હતા. સલીમ દુર્રાની ભારતના સૌથી સારા ઓલ રાઉન્ડર હતા. સલીમ દુર્રાની એટલા માટે જાણીતા હતા કે તેઓ દર્શકોની માંગ પર સિક્સર ફટકારતા હતા. દર્શકોની માંગ પર ફટકારતા સિક્સરઃ - વર્ષ 1973માં ઇંગ્લેન્ડના ભારત પ્રવાસ દરમિયાન જ્યારે તેમને એક ટેસ્ટમાં ના રમાડવામાં આવ્યા તો આખા શહેરમાં પોસ્ટર લાગ્યા હતા- 'નો દુર્રાની, નો ટેસ્ટ'

- સલીમ દુર્રાનીના ક્રિકેટ આંકડા પર નજર કરીએ તો સામાન્ય લાગે છે. 29 ટેસ્ટ, 1202 રન, એક સદી અને 75 વિકેટ.

- તે ભારતના સૌથી પ્રતિભાશાળી અને સ્ટાઇલિશ ખેલાડીઓમાંથી એક હતા.

- સલીમ દુર્રાની જ્યાં પણ જતા હતા લોકો તેમને ઘેરી લેતા હતા.

- તેમના વિશે એક વાત જાણીતી હતી કે તેઓ દર્શકોની ફરમાઇશ પર સિક્સર ફટકારતા હતા અને તે પણ તે સ્થાને જ્યાં સિક્સર ફટકારવાની માંગ કરવામાં આવતી હતી.

- દુર્રાનીએ 29 ટેસ્ટ મેચની 50 ઇનિંગમાં 15 સિક્સર ફટકારી હતી. જન્મ કાબુલમાં પણ રમ્યા ભારત તરફથી - સલીમ અઝીઝ દુર્રાની 11 ડિસેમ્બર 1934માં અફઘાનિસ્તાનના કાબુલમાં જન્મ્યા હતા.

- તે આઠ વર્ષના હતા ત્યારે તેમનો પરિવાર ભારત આવીને વસી ગયો હતો.

- દુર્રાનીના પિતા અબ્દુલ અઝીઝ જામનગરના મહારાજાને ત્યા કામ કરતા હતા.

- તેમના પિતા પણ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટર હતા.

- 1947માં ભાગલા વખતે સલીમ દુર્રાનીના પિતા કરાચી જતા રહ્યાં હતા અને ત્યાં તેઓ પાકિસ્તાનના લિટલ માસ્ટર ગણાતા હનીફ મોહમ્મદના કોચ બન્યા હતા.

- દુર્રાની થોડો સમય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર તરફથી ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટ રમ્યા પરંતુ ઉદેપુરના મહારાજા ભગવંત સીંઘ મેવારનો સપોર્ટ મળતા તેમને રાજસ્થાનની વાટ પકડી હતી અને ત્યાં રણજી ટ્રોફી રમ્યા હતા.

- જાન્યુઆરી 1960માં સલીમ દુર્રાનીએ ઓસ્ટ્રેલિયા વિરૂદ્ધ ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યુ હતું. તેમણે 1973માં ઇંગ્લેન્ડ વિરૂદ્ધ અંતિમ ટેસ્ટ મેચ રમી હતી.

- સલીમ દુર્રાનીને અર્જૂન એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે, તેમના નામ પરથી દુર્રાની ટ્રોફી પણ રમાય છે.

- ક્રિકેટ જગતમાં તેઓ પ્રિન્સ સલીમ તરીકે જાણીતા હતા. પિતા નવાનગરની રણજી વિજેતા ટીમના ઓપનર હતાઃ - સલીમ દુર્રાનીના પિતા અબ્દુલ અઝીઝ દુર્રાની જામસાહેબના કર્મચારી હતા.

- તેઓ નવાનગરની 1937માં રણજી ટ્રોફી ચેમ્પિયન ટીમના ઓપનર તેમજ વિકેટ કીપર હતા.

- તેઓ ભારત તરફથી સીકે નાયડુની કેપ્ટનશીપમાં 1935-36માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ઇડન ગાર્ડનની અનઓફિશિયલ ટેસ્ટ મેચ પણ રમ્યા હતા. સલીમ દુર્રાની ફિલ્મમાં પણ કરી ચુક્યા છે કામ સલીમ દુર્રાની ક્રિકેટ સિવાય 1973માં આવેલી પરવિન બાબીની ફિલ્મ 'ચારિત્ર્ય'માં પણ કામ કરી ચૂક્યા છે

Team India All Rounder And The Only Indian Test Cricketer To Be Born In Afghanistan. Salim Durani Arrives At The M.Chinnaswamy Stadium Along With BCCI Acting Hon.Secretary Mr. Amitabh Choudhary.