પોર્ટુગલના રોનાલ્ડોએ 22 મીટર દૂરથી ગોલ ફટકાર્યો, 97 કિમીની ઝડપથી ફ્રી કિક લગાવી

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: પોર્ટુગલના ફૂટબોલર ક્રિસ્ટીયાનો રોનાલ્ડોએ શુક્રવારે રાત્રે સ્પેન સામે 88મી મિનિટે ફ્રી કિકથી શાનદાર ગોલ કરીને મેચ 3-3થી ડ્રો કરાવી હતી. રોનાલ્ડોએ આ કિક 97 કિમી/કલાકની ઝડપથી 22 મીટર દૂરથી ફટકારી હતી. આથી ફક્ત 0.82 સેકન્ડમાં ગોલ થયો હતો. રોનાલ્ડોએ મેચમાં હેટ્રિક ફટકારી હતી અને સતત ચોથા વર્લ્ડ કપમાં ઓછામાં ઓછો એક ગોલ કરવાનો રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો હતો. તે આવી સિદ્ધિ મેળવનાર દુનિયાનો ચોથો ખેલાડી બન્યો છે. આ પહેલા બ્રાઝિલનો પેલે, જર્મનીનો ક્લોસ અને જર્મનીનો સીલર આમ કરી ચૂક્યા છે.

* રોનાલ્ડોના પ્રથમ ત્રણ વર્લ્ડ કપમાં 13 મેચમાં ત્રણ ગોલ અને અહીં પ્રથમ મેચમાં જ ત્રણ ગોલ ફટકારી દીધા

- 33 વર્ષનો રોનાલ્ડો વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં હેટ્રિક ફટકારનાર સૌથી મોટી ઉંમરનો ખેલાડી બન્યો છે. આ પહેલા હોલેન્ડના રોબ રેનસનબ્રિંકે (1978) ઇટાલી સામે આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. હેટ્રિક ફટકારનાર પોર્ટુગલનો ત્રીજો ખેલાડી બન્યો.

- વર્લ્ડ કપ અને યુરો ચેમ્પિયનશિપમાં ફ્રી કિકથી પ્રથમ ગોલ, આ પહેલા તેણે 45 પ્રયત્ન કર્યા હતા.

- વર્લ્ડ કપ, યુરો ચેમ્પિયનશિપ અને કોપા ડેલ રેની સતત આઠ ટૂર્નામેન્ટમાં ગોલ કરનાર દુનિયાનો પ્રથમ ખેલાડી બન્યો.

- રોનાલ્ડોએ સતત ચોથા વર્લ્ડ કપમાં ગોલ કર્યો, આવી સિદ્ધિ મેળવનાર ચોથો ખેલાડી બન્યો

* 14 મેચ જીતી હતી સ્પેને આ મેચ પહેલા વર્લ્ડ કપમાં ત્રણ ગોલ કર્યા પછી.

* 16 વર્ષ પછી ટૂર્નામેન્ટની પ્રથમ મેચ જેમાં બંને ટીમોએ ત્રણ અથવા તેના કરતા વધારે ગોલ કર્યા.

* 84 ઇન્ટરનેશનલ ગોલ થઈ ગયા રોનાલ્ડોના. બીજા નંબર પર છે.

Ronaldo hit unbelievable goal from 22 meters distance. This is the historic game which took place in FIFA 2018.