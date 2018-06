રાતો રાત જાણીતી બની ફૂટબોલ પ્રેઝન્ટર, કેમેરામેને બનાવી દીધી સ્ટાર

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ઇંગ્લેન્ડે પોતાના વર્લ્ડકપ પ્રેક્ટિસની તૈયારીનું સમાપન શાનદાર અંદાજમાં કર્યુ પરંતુ ટીવી પ્રોડ્યુસરે મેચ દરમિયાન એક સ્થાનીક ટીવી પ્રેઝન્ટરને ચર્ચાનો વિષય બનાવી દીધી છે. ઇંગ્લેન્ડ અને કોસ્ટા રિકા વચ્ચે વર્લ્ડકપની પ્રેક્ટિસ મેચ રમાઇ હતી. જેમાં પ્રેઝન્ટરના એવા શોટ્સ બતાવવામાં આવ્યા જે ડગઆઉટ પાછળ કંટાળી ગઇ હતી. કેમેરામેને બનાવી દીધી સ્ટાર કેમેરામેને મેચ દરમિયાન ઇઁગ્લેન્ડના મેનેજર ગેરાથ સાઉથગેટના ટેકનીકી બદલાવ કે માર્કસ રેશફોર્ડના વંડર ગોલથી વધુ ફોકસ મીડિયા પ્રેઝન્ટર પર કર્યુ હતું, જે ડગઆઉટની પાછળ બેઠી હતી.તે બાદ ઇંગ્લેન્ડના ફેન્સે સોશિયલ મીડિયા પર પ્રેઝન્ટરને સુપરહિટ બનાવી દીધી હતી. આ પ્રેઝન્ટરનું નામ એમા લુસી જોન્સ છે. આ રેડિયોની પ્રેઝન્ટર છે. એટલુ જ નહી, એમાએ પણ ટ્વીટ કર્યુ અને લખ્યુ, મારો ચહેરો કંટાળાજનક નથી. આ મારૂ ધ્યાન ખેચનારો ચહેરો છે. મને મેચની દરેક ક્ષણે હોસ્ટ કરવામાં મજા આવી. આ પ્રેઝન્ટરનું નામ એમા લુસી જોન્સ છે. જે સ્ટેફોર્ડશાયર અને ચેશાયર સ્ટેશન સિગ્નલ 1માં રેડિયો પ્રેઝન્ટર છે. જોન્સે જણાવ્યુ કે તે ઇંગ્લેન્ડ અને કોસ્ટા રિકા વચ્ચે મેચની કવરેજ કરી રહી હતી.

Local radio presenter becomes a social media star during England s World Cup warm-up game after TV cameramen seem more interested in her than the action on the pitch