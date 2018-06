ઝહીર ખાનને પાછળ છોડીને રવિચંદ્રન અશ્વિને બનાવ્યો મોટો રેકોર્ડ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ટીમ ઇન્ડિયાના સ્ટાર બોલર આર અશ્વિને અફઘાનિસ્તાન સામે ઐતિહાસિક ટેસ્ટમાં કુલ પાંચ વિકેટ ઝડપી હતી. જોકે પહેલી પારીમાં તેણે અફઘાન બેટ્સમેન હસમતુલ્લાહ શહીદીને એલબીડબલ્યુ કરીને ભારતીય ટેસ્ટ ક્રિકેટ ટીમમાં એક ખાસ સ્થાન મેળવ્યું હતું. અશ્વિને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં વિકેટ લેવાના મામલે પૂર્વ ફાસ્ટ બોલર ઝહીર ખાનને પાછળ રાખી દીધો છે. જાપાનમાં એક નાનકડી Trickથી 84% ઘટી ગયા સ્યુસાઇડ, ભારતે પણ લેવી જોઈએ શીખ

- આથી પહેલા ઝહીર અને અશ્વિન બંનેની 311 વિકેટ હતી. અશ્વિનના નામે હવે 58 ટેસ્ટમાં 316 વિકેટ થઇ ગઈ છે. તેણે આ વિકેટ 25.34ની એવરેજ અને 2.88ની ઇકોનોમીથી મેળવી છે. જોકે મેચમાં તેમનું સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 140 રન આપીને 13 વિકેટ લેવાનું રહ્યું છે. ત્યાં જ ઝહીર ખાને 92 ટેસ્ટમાં 32.94ની એવરેજ અને 3.27ની ઈકોનોમીના દરે 311 વિકેટ મેળવી છે.

- ભારત માટે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર ખેલાડીઓની યાદીમાં અશ્વિન સ્પિનર કુમ્બલે (619), કપિલ દેવ (434) અને હરભજન સિંહ (417) પછી ચોથા સ્થાને છે.

- હાલ તો અશ્વિને ઝહીરને પાછળ છોડી દીધો છે પણ તેમની હવે પછીની ચેલેન્જ હરભજન સિંહ છે જેનાથી તે 101 વિકેટ દૂર છે. સમ્ભવતઃ આ અંતર પૂરું કરતા તેને લગભગ બે વર્ષ લાગી શકે છે. 31 વર્ષના અશ્વિન માટે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં કુલદીપ યાદવ અને યજુવેન્દ્ર ચહલ તેને કઠણ હરીફાઈ આપી રહ્યા છે.

* ભારત માટે સૌથી વધુ ટેસ્ટ વિકેટ: અનિલ કુમ્બલે - 619 કપિલ દેવ - 434

હરભજન સિંહ - 417

આર અશ્વિન - 316

ઝહીર ખાન - 311

R Ashvin made new record with wicket taking in test cricket. Test cricket new record for spinner Ashwin.