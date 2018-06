ક્યારેક 200 રૂપિયા માટે રમતો હતો મેચ, હવે મળી ટીમ ઇન્ડિયાની જર્સી

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: યો-યો ટેસ્ટમાં ફેલ થતા એ દિલ્હીના યુવા ફાસ્ટ બોલર ને વિરૂદ્ધ ઐતિહાસિક ટેસ્ટમાં જગ્યા આપી છે. નવદીપ સૈનીને કારણે ગંભીર કેટલીક વખત દિલ્હીના અધિકારીઓ સાથે પણ ઝઘડી ચૂક્યો છે. નવદીપ સૈની પોતાની સફળતાનું શ્રેય ને આપે છે. અફઘાનિસ્તાન પ્રથમ વખત રમશે ટેસ્ટ મેચ, ભારતને ભારે પડી શકે 5 પ્લેયર ગંભીરે દિલ્હી તરફથી રમવાની આપી હતી તકઃ ગૌતમ ગંભીરને કારણે હરિયાણાના નવદીપ સૈનીને 2013-14માં દિલ્હી તરફથી રણજી ટ્રોફીમાં રમવાની તક મળી હતી. જોકે, સૈનીને ટીમમાં સામેલ કરવાને લઈ ડીડીસીએના ઉપાધ્યક્ષ ચેતન ચૌહાણ તેમજ તત્કાલીન કેપ્ટન ગૌતમ ગંભીર વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો. તે બાદ હરિયાણાના કરનારના આ યુવા બોલરે પોતાના દમદાર પ્રદર્શનથી ટિકાકારોને જોરદાર જવાબ આપ્યો હતો. આ રીતે ને મળ્યો બોલરઃ 2013-14ની સિઝનમાં જ્યારે દિલ્હીના પૂર્વ ક્રિકેટર સુમીત નારવાલે કરનારના આ બોલરને ટેનિસ બોલ ટૂર્નામેન્ટમાં યોર્કર ફેંકતા જોયો હતો. સૈનીને ત્યારે એક મેચ માટે 200 રૂપિયા મળતા હતા. નારવાલે દિલ્હીના તત્કાલીન કેપ્ટન ગંભીરને આ બોલર વિશે જણાવ્યુ હતું અને તેને નેટ પર પ્રેક્ટિસ કરાવવા માટે કહ્યું હતું. જ્યારે ગંભીરે સૈનીને નેટ પર જોયો ત્યારે તે આ યુવા બોલરને ટીમમાં લેવા માટે તૈયાર થઇ ગયો હતો. જોકે, આ દરમિયાન ગંભીરે કેટલાક ઝઘડાનો સામનો પણ કરવો પડ્યો. ગંભીરે નવદીપ સૈનીને બોલિંગ પર ફોકસ કરવાની સલાહ આપતા કહ્યું કે, જે પણ તમને હેરાન કરશે તેમને હું જોઇ લઇશ. હવે મળશે પ્રતિ મેચ 15 લાખ રૂપિયાઃ ક્યારેક 200 રૂપિયા માટે મેદાન પર પરસેવો પાડનારા નવદીપ સૈનીને ટેસ્ટ મેચ રમવા પર 15 લાખ મળશે. મહત્વપૂર્ણ છે કે ટેસ્ટ ટીમમાં પ્લેઇંગ ઇલેવનનો ભાગ બનવા પર હવે 15 લાખ રૂપિયા મળે છે. જ્યારે વન ડે માટે છ લાખ અને ટી-20 મેચ માટે ત્રણ લાખ રૂપિયા મળે છે. નવદીપ સૈનીની ક્રિકેટ કરિયરઃ 2013-14 રણજી સિઝનમાં દિલ્હી માટે ડેબ્યૂ કરનારા આ યુવા ફાસ્ટ બોલર નવદીપ સૈનીએ અત્યાર સુધી 31 રણજી મેચમાં 25.04ની એવરેજથી 96 વિકેટ ઝડપી છે. જ્યારે લિસ્ટ એમાં તેને 20 મેચમાં 29.67ની એવરેજથી 31 અને 14 ટી-20 મેચમાં 25.30ની એવરેજથી 13 વિકેટ ઝડપી છે.

Mohammed Shami Fails YO-YO Test Delhi Pacer Navdeep Saini Gets Maiden Test Call Up Against Afghanistan Test.Gautam Gambhir Hits Out at Bishan Singh Bedi and Chetan Chauhan After Navdeep Saini India Selection.