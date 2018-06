સીક્રેટ મિશન પર છે ધોની, ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પહેલા એકલો કરી રહ્યો છે પ્રેક્ટિસ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: વિશ્વના સર્વશ્રેષ્ઠ ખેલાડી પડકાર સામે લડવા માટે એકલા પ્રેક્ટિસ કરવાનું પસંદ કરે છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના પૂર્વ કેપ્ટન મહેન્દ્રસિંહ ધોની પણ ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પહેલા એનસીએ (નેશનલ ક્રિકેટ એકેડમી)માં પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યો છે.

વિરાટ કોહલીના પિતા હતા વકીલ, ઉમેશ યાદવના પિતા કોલસાની ખાણમાં કરતા મજૂરી સચિન પણ એકલા કરતો પ્રેક્ટિસ સચિન તેંડુલકર પણ પોતાના આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના અંતિમ કેટલાક વર્ષમાં મુંબઇના બાંદ્રા કુર્લા પરિસરમાં એકલો પ્રેક્ટિસ કરતો હતો. ધોનીએ કેટલાક બોલનો સામનો કર્યો હતો જેમાંથી લગભગ 70 ટકાને થ્રો ડાઉનથી કરવામાં આવી હતી. ધોનીએ 15 જૂને વન ડે ટીમના ખેલાડીઓ સાથે યો-યો ટેસ્ટ આપ્યો હતો અને બીજા ખેલાડીઓના ગયા બાદ તે ત્યા જ રોકાઇ ગયો હતો. ધોનીએ અઢી કલાક કરી પ્રેક્ટિસ ધોની નેશનલ ક્રિકેટ એકેડમીમાં થ્રો ડાઉન તજજ્ઞ રઘુ અને ફાસ્ટ બોલર શાર્દુલ ઠાકુર સાથે અહીં પહોચ્યો હતો અને લગભગ અઢી કલાક સુધી 18 હજની દૂરી પરથી થ્રો-ડાઉન પર પ્રેક્ટિસ કરી હતી. આ વચ્ચે શાર્દુલ ઠાકુર પણ બોલિંગ કરતા જોવા મળ્યો હતો. બે કલાક પ્રેક્ટિસ કર્યા બાદ ધોનીએ નાનો બ્રેક લીધો હતો અને ફરી પ્રેક્ટિસમાં જોડાઇ ગયો હતો. આ દરમિયાન સિદ્ધાર્થ કૌલ પણ અહીં પહોચ્યો હતો અને તેને પૂર્વ ભારતીય કેપ્ટનને બોલિંગ કરી હતી.

Former Indian Captaion Ms Dhoni Prepares For England Tour.MS Dhoni practicing alone at NCA ahead of Ireland & England tour