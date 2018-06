બાર ગર્લના પ્રેમમાં પાગલ થયો હતો ન્યૂઝીલેન્ડનો મેકલેંઘન, આવી છે લવસ્ટોરી

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ન્યૂઝીલેન્ડનો ફાસ્ટ બોલર તેમજ IPLમાં મુંબઇ ઇન્ડિયન્સ તરફથી રમતા મિશેલ મેકલેંઘન પોતાના 32માં (11 જૂન, 1986) જન્મ દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. ન્યૂઝીલેન્ડના હેસ્ટિંગ્સમાં જન્મેલા મિશેલની લવસ્ટોરી રસપ્રદ છે. મિશેલ એક બાર ગર્લને દિલ આપી બેઠો હતો. 2012માં મિશેલ મેકલેંઘન પોતાના મિત્રો સાથે એક ડાન્સ બારમાં ગયો હતો જ્યાં તેની નજર રિની બ્રાઉન પર પડી હતી.

ધોની સાથે લગ્ન થતા જ બદલાયો સાક્ષીનો લૂક્સ, જાણો ધવનની પત્ની કેવી લાગતી રિની નહતી જાણતી કે તે જાણીતો ક્રિકેટર છે - મિશેલને બાર ગર્લ રિની પ્રથમ નજરમાં જ પસંદ પડી હતી, તેને સીધા જઇને રિનીનો નંબર માંગ્યો હતો. રિનીએ એક ઇન્ટરવ્યૂંમાં જણાવ્યું કે કઇ રીતે એક લાંબો યુવક તેની નજીક આવ્યો અને તેનો પર્સનલ નંબર માંગવા લાગ્યો હતો. રિનીએ કહ્યું, હું નહતી જાણતી કે તે આટલો જાણીતો ક્રિકેટર છે. જેને કારણે મે તેને ઇગનોર કરી દીધો હતો.

- બાદમાં જ્યારે મારી મિત્રએ તેના વિશે જણાવ્યું તો હું ખુદ તેની પાસે નંબર લઇને પહોચી હતી. રિની કહે છે બારમાં પ્રથમ મુલાકાત બાદ ક્યારે અમે બન્ને આટલી નજીક આવી ગયા ખબર જ ન પડી. મિશેલ મેકલેંઘનની ક્રિકેટ કારકિર્દી - મિશેલ મેકલેંઘને 48 વન ડે મેચમાં 82 વિકેટ ઝડપી છે. જ્યારે 29 ટી-20 મેચમાં તેને 30 વિકેટ ઝડપી છે.

- મિશેલ મેકલેંઘને 51 આઇપીએલ મેચમાં 68 વિકેટ ઝડપી છે.

New Zealand Cricketer Mitchell McClenaghan Birthday Turn 32.Mitchel Mcclenaghan fall in love with a bar girl.