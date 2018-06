અફઘાનિસ્તાન પ્રથમ વખત રમશે ટેસ્ટ મેચ, ભારતને ભારે પડી શકે 5 પ્લેયર

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે 14 જૂનથી બેંગલુરૂમાં એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ રમાશે. અફઘાનિસ્તાન પ્રથમ વખત ટેસ્ટ મેચમાં ડેબ્યૂ કરી રહ્યું છે. તાજેતરમાં જ અફઘાનિસ્તાને ત્રણ ટી-20 મેચની સિરીઝમાં બાંગ્લાદેશનો વ્હાઇટવોશ કર્યો હતો. અફઘાનિસ્તાનના રાશિદ ખાન સહિતના 5 પ્લેયર ભારતને ટેસ્ટ મેચમાં ભારે પડી શકે છે. વિરાટ કોહલીને આ ટેસ્ટ મેચ માટે આરામ આપવામાં આવ્યો છે. વિરાટની જગ્યાએ ટીમની કમાન અજિંક્ય રહાણે સંભાળશે. અફઘાનિસ્તાનના આ 5 પ્લેયર ભારતને પડી શકે ભારે રાશિદ ખાન રાશિદ ખાન આઇપીએલમાં પોતાના પ્રદર્શનથી સૌને પ્રભાવિત કરી ચુક્યો છે. રાશિદ ખાન પોતાની ગુગલીથી ભારતીય બેટ્સમેનોને પરેશાન કરી શકે છે. બાંગ્લાદેશ સામેની ટી-20 સિરીઝમાં પણ તેને તરખાટ મચાવ્યો હતો.રાશિદ ખાન 44 વન ડે મેચમાં 100 વિકેટ ઝડપી ચુક્યો છે. જ્યારે આઇપીએલની 31 મેચમાં તે 38 વિકેટ ઝડપી ચુક્યો છે. મોહમ્મદ નબી: મોહમ્મદ નબી ભારત સામેની એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચમાં ભારે પડી શકે છે. મોહમ્મદ નબી ઓલ રાઉન્ડર છે. નબીએ 98 વન ડે મેચમાં 103 વિકેટ ઝડપી છે. જ્યારે 2287 રન બનાવ્યા છે. નબીએ આ દરમિયાન 1 સદી અને 11 અડધી સદી ફટકારી છે. મોહમ્મદ નબી આઇપીએલમાં0 સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ તરફથી રમતો હતો. નબીએ આઇપીએલની 5 મેચમાં 20 રન બનાવ્યા છે અને 3 વિકેટ ઝડપી છે. મોહમ્મદ શહેજાદ અફઘાનિસ્તાનના વિકેટકીપર બેટ્સમેન મોહમ્મદ શહેજાદ આક્રમક રમત રમવા માટે જાણીતો છે. અફઘાનિસ્તાન તરફથી તેને કેટલીક શાનદાર ઇનિંગ રમી ટીમને જીત પણ અપાવી છે. શહેજાદે 70 વન ડે મેચમાં 2275 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેને 4 સદી અને 12 અડધી સદી ફટકારી છે. શહેજાદે 62 ટી-20 મેચમાં 1830 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેને 1 સદી અને 11 અડધી સદી ફટકારી છે. અસગર સ્ટેનિકઝાઇ અફઘાનિસ્તાનના કેપ્ટન અસગર સ્ટેનિકઝાઇનું પ્રદર્શન શાનદાર રહ્યું છે.અસગર સ્ટેનિકઝાઇએ 86 વન ડે મેચમાં 1651 રન બનાવ્યા છે. જ્યારે 54 ટી-20 મેચમાં 939 રન બનાવ્યા છે. મુજીબ ઝદરાન મુજીબ ઝદરાન પોતાના પ્રદર્શન દ્વારા ભારત પર ભારે પડી શકે છે. મુજીબે આઇપીએલમાં પોતાના પ્રદર્શન દ્વારા સૌને પ્રભાવિત કર્યા હતા. મુજીબ આઇપીએલમાં કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ તરફથી રમતો હતો. મુજીબ અને રાશિદની જોડી સામે ભારતીય બેટ્સમેનોએ સંભાળીને રમવુ પડશે. મુજીબે 15 વન ડે મેચમાં 35 વિકેટ ઝડપી છે જ્યારે 5 ટી-20 મેચમાં 4 વિકેટ ઝડપી છે. મુજીબે 11 આઇપીએલ મેચમાં 14 વિકેટ ઝડપી છે. બન્ને સંભવિત ટીમ આ રીતે છે: ભારત: અજિંક્ય રહાણે (કેપ્ટન), શિખર ધવન,મુરલી વિજય, ચેતેશ્વર પૂજારા, હાર્દિક પંડ્યા, કરૂણ નાયર, દિનેશ કાર્તિક, આર.અશ્વિન, રવિન્દ્ર જાડેજા, ઉમેશ યાદવ, ઇશાંત શર્મા અફઘાનિસ્તાન: અસગર સ્ટેનિકજાઇ (કેપ્ટન), મોહમ્મદ શહેજાદ, જાવેદ અહમદી, હસમતુલ્લાહ શાહિદી, મોહમ્મદ નબી, રહમત શાહ, રાશિદ ખાન, મુજીબ, વફાદાર, યામીન અહમદઝાઇ, આમીર હમઝા

