એરપોર્ટ પર માતાને રિસિવ કરવાનું ભૂલી ગઈ હતી અંજલી ને સચિન પાછળ લગાવી દોટ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ક્રિકેટના ભગવાન તરીકે જાણીતા માસ્ટર બ્લાસ્ટર સચિન તેંડુલકર પોતાના 45માં જન્મ દિવસ (24 એપ્રિલ, 1973)ની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. દરમિયાન અમે તમને સચિન

તેંડુલકરની લવસ્ટોરી વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ. સચિન અને અંજલિની લવસ્ટોરી કોઇ ફિલ્મી વાર્તાથી ઓછી નથી. એરપોર્ટ પર પ્રથમ વખત એક બીજાને જોવુ અને પછી વારંવાર મળવા

માટે મિત્રોની મદદ લેવી પડી હતી. 1990માં સચિને આશરે 6 વર્ષ મોટી અંજલિને પ્રથમ વખત એરપોર્ટ પર જોઇ હતી. 24 એપ્રિલે સચિનના 21માં જન્મ દિવસ (1994)માં બન્નેની સગાઇ

થઇ હતી અને એક વર્ષ પછી લગ્ન થયા હતા.

એરપોર્ટ પર મળી પ્રથમ ઝલક

- સચિને અંજલિને પ્રથમ વખત ઓગસ્ટ, 1990માં મુંબઇ એરપોર્ટ પર જોઇ હતી. ત્યારે સચિન કારકિર્દી ઇંગ્લેન્ડ ટૂરમાંથી પરત ફર્યો હતો.

- એરપોર્ટ પર અંજલિ પોતાની મિત્ર સાથે માતાને રિસીવ કરવા આવી હતી. ત્યારે તેની મિત્ર ડો.અપર્ણાની નજર ઘુંઘરાયેલા વાળ વાળા સચિન પર પડી હતી.

- ત્યારે અપર્ણાએ સચિન તરફ ઇશારો કરતા અંજલિને કહ્યું કે આ તે જ ક્રિકેટર છે જેને ઇંગ્લેન્ડમાં સદી ફટકારી છે. આ સાંભળતા જ અંજલિ ઓટોગ્રાફ લેવા તેની પાછળ દોડી હતી. તે બુમો પાડી રહી હતી, He is so cute...

- તે યુવતીને (જેની પર પહેલા સચિનની પણ નજર પડી હતી) પાછળ દોડતી જોઇ 17 વર્ષનો સચિન શરમાઇ ગયો હતો. તે નજર નીચી કરીને કારમાં બેસી ગયો હતો. કારણ કે ત્યારે

તેને રિસીવ કરવા બન્ને ભાઇ અજીત અને નિતિન આવ્યા હતા.

- સચિનને જોવા અને તેની સાથે વાત કરવાના પ્રયાસમાં અંજલિ માતાને રિસીવ કરવાનું જ ભૂલી ગઇ હતી.

સોર્સ: સચિન તેંડુલકરની ઓટો બાયોગ્રાફી 'SACHIN TENDULKAR : Playing It My Way'



