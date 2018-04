IPLમાં કરોડોની બોલી લગાવનાર કોણ છે આ 16 વર્ષની છોકરી?

બેંગલુરૂઃ બોલિવૂડ એક્ટ્રેસ જૂહી ચાવલા પતિ જય મહેતા સાથે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ માટે ઓકશનમાં બોલી લગાવી રહી છે. નવાઈની વાત એ છે કે જૂહી ચાવલાની સાથે તેની દીકરી જાહન્વી પણ છે. નવાઈની વાત છે કે આઈપીએલના ઈતિહાસમાં જ્હાન્વી સૌથી યંગેસ્ટ યુવતી છે, જે ખેલાડીઓ માટે બોલી લગાવી રહી છે.



જ્હાનવી લંડનમાં કરી રહી છે અભ્યાસઃ

જૂહીની દીકરી જ્હાનવી અને દીકરા અર્જુને ધીરૂભાઈ અંબાણી ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કર્યો છે. આ બંને આગળનો અભ્યાસ લંડનમાં બોર્ડીંગ સ્કૂલ ચાર્ટડ હાઉસમાં કરાવ્યું છે. ગયા વર્ષે ઓગસ્ટ માસમાં જ્હાનવીએ 10 સ્ટુડન્ટ્સમાં સ્થાન બનાવ્યું હતું ત્યારે જૂહીએ સોશ્યિલ મીડિયામાં દીકરીનો ફોટો શેર કર્યો હતો. પોસ્ટ કર્યું હતું, ''Can't believe my brilliant little girl ..!!!!🙏🙏🙏so proud of her''.



જૂહીએ એક ઈન્ટરવ્યૂમાં જણાવ્યું હતું કે તેના બાળકોને ફિલ્મ્સમાં કોઈ રસ નથી. જ્હાનવી રાઈટર બનવા માગે છે. તેની દીકરીને લો પ્રોફાઈલ રહેવું ગમે છે. માત્ર એટલું જ નહીં, તે સોશિયલ મીડિયા પર પણ એક્ટિવ નથી. જ્હાનવી, અને વરૂણ ધવનની ફેન છે.



