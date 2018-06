સચિને ખોલ્યુ સેહવાગનું રહસ્ય, ટીમમાં આવ્યો ત્યારે કોઇની સાથે વાત નહતો કરતો પછી વધી ગઇ બકબક

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના વિસ્ફોટક બેટ્સમેન વિરેન્દ્ર સેહવાગે વર્ષ 2002માં પ્રથમ વખત સચિન તેંડુલકર સાથે ભારત માટે ઓપનિંગ કરી હતી. તે બાદ 2003ના વર્લ્ડકપમાં આ બન્નેની જોડીએ ભારતીય ટીમને ઝડપી શરૂઆત અપાવવાનું કામ કર્યુ હતું. સેહવાગ શરૂઆતથી જ પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગ માટે જાણીતો હતો. સચિન અને સેહવાગ એક શો 'વોટ ધ ડક'માં ભાગ લીધો હતો. જેમાં આ બન્નેએ રસપ્રદ ખુલાસા કર્યા હતા. સચિન તેંડુલકરે પોતાના રિટાયરમેન્ટ બાદ શું કરે છે તેને લઇને પણ ખુલાસો કર્યો હતો.

ભારતીય ટીમમાં સૌથી મોટો ફેંકુ છે રવિન્દ્ર જાડેજા, ભુવનેશ્વર કુમારે કર્યા ખુલાસા સચિન સાથે વાત નહતો કરતો સેહવાગ સચિન તેંડુલકરે જૂના દિવસોની વાત કરતા કહ્યું કે સેહવાગ જ્યારે ટીમમાં આવ્યો તો તે મારી સાથે વાત નહતો કરતો. સચિને કહ્યું, 'સેહવાગ ટીમમાં સામેલ થયા બાદ ચુપચાપ ડ્રેસિંગ રૂમમાં બેઠો રહેતો હતો. એક દિવસ સેહવાગને કહ્યું ચાલો કેન્ટીનમાં ભોજન કરવા જઇએ. સેહવાગ સાથે ત્યારે સચિને પ્રથમ વખત વાત કરવાની શરૂઆત કરી હતી.' ડિનર દરમિયાન સચિન તેંડુલકરે સેહવાગને પૂછ્યુ,તને શું સારૂ લાગે છે. તેની પર સેહવાગે કહ્યું, પાજી હું વેજિટેરિયન છું. સચિને પૂછ્યુ- વેજ. કેમ. તે બાદ સેહવાગે ખુલાસો કર્યો કે, મને ઘરેથી કહેવામાં આવ્યુ હતું કે તમે ચીકન ખાશો તો જાડા થઇ જશો. સચિને કહ્યું- હું તને જાડો દેખાઉં છું. આટલા વર્ષોથી તો હું ચિકન ખાઇ રહ્યો છું. તે બાદ સચિને પૂછ્યુ ઘરે તું શું ખાય છે. વીરૂએ કહ્યું- દેશી ઘી સારૂ રહે છે. જો કે હવે વિરેન્દ્ર સેહવાગ પણ ચીકન ખાય છે. સેહવાગને સમજવુ જરૂરી હતું સચિને કહ્યું, 'સેહવાગ સાથે મારે કેટલીક વખત બેટિંગ કરવાની હતી અને એવામાં અમારે એક બીજાને સમજવુ જરૂરી હતું' સેહવાગે સચિનની પ્રશંસા કરતા કહ્યું, 'સચિન બેટિંગમાં હંમેશા મારી મદદ કરતો રહ્ચયો છે. સચિન મેદાન પર પોતાના અનુભવોનો ઉપયોગ કરતો હતો. કેપ્ટન કોઇ પણ હોય સચિન પોતાનું કામ સારી રીતે કરતો હતો.મહેન્દ્રસિંહ ધોનીની કેપ્ટન્સીને લઇ સેહવાગે કહ્યું કે તે નસીબ વાળો કેપ્ટન રહ્યો છે. ધોનીની ટીમમાં સચિન તેંડુલકર, સૌરવ ગાંગુલી અને રાહુલ દ્રવિડ જેવા દિગ્ગજ રમી ચુક્યા છે. ડ્રેસિંગ રૂમમાં બકબક કરતો સેહવાગ સચિન તેંડુલકરે સેહવાગને લઇને કહ્યું કે તે ડ્રેસિંગ રૂમમાં બકબક જ કરતો રહેતો. સચિન જ્યારે ડ્રેસિંગ રૂમમાં આવે ત્યારે તે સેહવાગને કેળુ આપી દેતો હતો. જેની પર સચિને ખુલાસો કરતા કહ્યું કે સેહવાગ કેળુ ખાય તેટલી વાર તો પોતાનું મોઢુ બંધ રાખશે. રિટાયરમેન્ટ બાદ બધા કામ જાતે જ કરે છે સચિન સચિન તેંડુલકર ક્રિકેટમાંથી સન્યાસ બાદ જે વસ્તુ જોઇ જાય છે તે કોઇ પણ વસ્તુ રિપેર કરવા લાગે છે. પંખા, લાઇટ વગેરેને ખોલીને તે રિપેર કરવા લાગે છે. જ્યારે પેઇન્ટીગ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ બદલી નાખે છે. ડ્રેસિંગ રૂમમાં પણ સચિન કઇક આવુ જ કામ કરતો હતો. સચિન કોઇ પ્લેયરનું બેટ તૂટી ગયુ હોય તો તેને રિપેર કરવા બેસી જતો હતો. કોઇના શૂઝ તૂટી ગયા હોય તો તેને સાંધવાનું પણ કામ કરતો હતો.

Most Successful Opening Pair For India Virender Sehwag And Sachin Tendulkar. Virender Sehwag Revealed Story About Sachin Tendulkar What The Duck.