ઝિમ્બાબ્વેના ક્રિકેટર્સનો બળવો- જ્યાર સુધી પગાર નહીં મળે મેદાનમાં નહીં ઉતરીએ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: એક તરફ જ્યાં ભારત,ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ જેવી ક્રિકેટ ટીમ પર રૂપિયાનો વરસાદ થાય છે બીજી તરફ એક એવી ક્રિકેટ ટીમ પણ ચે જેના ખેલાડીઓને મહિનાનો પગાર પણ નથી મળતો. ઝિમ્બાબ્વેની ક્રિકેટ ટીમના કેટલાક ખેલાડી પગાર ના મળવાને કારણે પરેશાન છે અને હવે કેટલાક સીનિયર ખેલાડી વિરોધમાં ઉતરી આવ્યા છે. ઝિમ્બાબ્વેના ક્રિકેટર્સને નથી મળ્યો પગાર ઝિમ્બાબ્વેએ ઓસ્ટ્રેલિયા અને પાકિસ્તાન વિરૂદ્ધ ટી-20 આંતરરાષ્ટ્રીય સિરીઝ રમવાની છે અને તેના કેપ્ટન સહિત 5 મોટા ખેલાડીઓએ વિરોધનો સૂર અપનાવ્યો છે. ઝિમ્બાબ્વેના સિકન્દર રઝા, બ્રેન્ડન ટેલર, કેપ્ટન ગ્રીમ ક્રેમર, ક્રેગ ઇરવિન અને સીન વિલિયમ્સનું નામ ઝિમ્બાબ્વેની ટીમમાંથી ગાયબ છે. આ ખેલાડીઓનું કહેવુ છે કે જ્યાર સુધી તેમને પગાર નથી મળતો તે ક્રિકેટ નહીં રમે. મહત્વપૂર્ણ છે કે ઝિમ્બાબ્વેના ખેલાડીઓને જુલાઇ 2017થી પગાર નથી મળ્યો. ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટ બોર્ડ દેવામાં ડુબેલુ છે અને તેના ખેલાડીઓને જુલાઇના અંત સુધી પગાર આપવાની વાત કહી છે પરંતુ ખેલાડીઓને બોર્ડ પર વિશ્વાસ જ નથી. જે 15 સભ્યોની ટીમને ટ્રાઇ સિરીઝ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે, તેના બે ખેલાડી પણ અંતિમ સમયે પોતાનું નામ પરત ખેચી શકે છે. આ છે એમએસ ધોનીનો મોટો ભાઇ, લાઇમલાઇટથી રહે છે ઘણો દૂર

Zimbabwe players have reportedly not been paid the match fees since the tour of Sri Lanka in July 2017.Zimbabwe cricketers get out of the unpaid team