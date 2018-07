રસ્તા પર ઉંઘવા મજબૂર ઝિમ્બાબ્વેના રગ્બી ખેલાડી, એરપોર્ટ પર બંધક બનાવાયા

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ઝિમ્બાબ્વે નેશનલ રગ્બી ટીમના ખેલાડીઓની ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે. આ ટીમના ખેલાડીઓએ ટ્યુનિશિયામાં આખી રાત રસ્તા પર ઉંઘીને વિતાવવી પડી હતી. રગ્બી ખેલાડીઓએ રસ્તા પર ઉંઘીને વિતાવી રાત રગ્બી વર્લ્ડકપ ક્વોલિફાયર મુકાબલા માટે ઝિમ્બાબ્વેના ખેલાડી ઉત્તર આફ્રિકાના દેશ ટ્યુનિશિયામાં છે અને હોટલની સ્થિતિ સારી ન હોવાને કારણે ખેલાડીઓએ રસ્તા પર ઉંઘવાનું પસંદ કર્યુ હતું. સોશિયલ મીડિયા પર રસ્તા પર ઉંઘતા આ ખેલાડીઓની તસવીર વાયરલ થઇ રહી છે. રગ્બી ખેલાડીઓની ફરિયાદ છે કે ટ્યુનિશિયામાં તેમને રોકાવવા માટે હોટલ આપવામાં આવી હતી જેની સ્થિતિ ઘણી ખરાબ હતી. ઝિમ્બાબ્વેના ખેલાડીઓ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા આ પગલા બાદ તેમના રોકાવાની વ્યવસ્થા માટે જવાબદાર રગ્બી આફ્રિકાએ માફી પણ માંગી છે. સાથે જ હવે આ ખેલાડીઓને સુવિધા આપતી હોટલમાં રોકાવાની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે. પિતાના અપહરણના સમાચાર છતા નાઇજિરીયાનો કેપ્ટન રમ્યો'તો આર્જેન્ટિના સામે મેચ આ પહેલા ઝિમ્બાબ્વેના ખેલાડીઓને ટ્યૂનિશિયા એરપોર્ટ પર આશરે 6 કલાક માટે બંધક પણ બનાવવામાં આવ્યા હતા. એરપોર્ટના તંત્રએ દરેક ખેલાડીના વીઝા ફી તરીકે 20 યૂરોની માંગ કરી હતી, જે અનુસાર તમામ ખેલાડીઓ માટે ટીમે 600 ડોલર આપવાના હતા. તે સમયે ટીમ પાસે એટલા રૂપિયા નહતા, જેને કારણે તેમને એરપોર્ટ પર જ 6 કલાક માટે બંધક બનાવીને રાખવામાં આવ્યા હતા. ઝિમ્બાબ્વેના સ્પોર્ટ્સ મિનિસ્ટર કજેંબે નિવેદન જારી કરીને કહ્યું કે તેમને જાણકારી આપવામાં આવી હતી કે ટીમના ત્યા પહોચ્યા બાદ વીઝા આપવામાં આવશે.

Zimbabwe National Rugby Team players slept in the street last night in Tunisia ahead of a rugby worldcup qualifier on Saturday against Tunisia.