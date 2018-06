BCCIએ ફરજિયાત કર્યો યો-યો ટેસ્ટ, ટીમમાં સ્થાન મેળવવા પાસ કરવી પડશે ફિટનેસ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં પસંદગી માટે યો-યો ફિટનેસ ટેસ્ટ અનિવાર્ય થઇ ગયો છે. શાનદાર ફોર્મમાં ચાલી રહેલા ખેલાડીઓને પણ બહાર કરવામાં બીસીસીઆઇ વાંધો નહી ઉઠાવી શકે. એવામાં સવાલ ઉભો થાય છે કે જ્યારે ખેલાડી પાસે રન બનાવવા અને વિકેટ લેવાની ક્ષમતા છે તો તેને યો-યો ટેસ્ટને કારણએ ટીમની બહાર કેમ કરવામાં આવે છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં પ્રવેશ માટે આપવો પડે છે યો-યો ટેસ્ટ, જાણો આખી પ્રોસેસ યો-યો ટેસ્ટ વગર પણ આ દિગ્ગજોનો રહ્યો છે દબદબો એક સમય એવો પણ હતો જ્યારે ખેલાડીઓ માટે આ ટેસ્ટ જરૂરી નહતો અને તે પોતાના શાનદાર પ્રદર્શનને કારણે ટીમમાં રમતા હતા. જેમાં પાકિસ્તાનના ઇન્ઝમામ ઉલ હક, શ્રીલંકાનો અર્જૂન રણતુંગા અને ઓસ્ટ્રેલિયાના દિગ્ગજ ખેલાડી ડેવિડ બૂન જેવા ભારે વજન ધરાવતા ખેલાડીઓએ પોતાના દેશ માટે શાનદાર ક્રિકેટ રમી છે. યો-યો ટેસ્ટ વગર ક્રિકેટના મહાન બેટ્સમેન સચિન તેંડુલકરે ભારત માટે 40 વર્ષની ઉંમર સુધી ક્રિકેટ રમી હતી અને રન બનાવ્યા હતા. આ સિવાય સચિન સાથે ટીમ ઇન્ડિયાને વિસ્ફોટક શરૂઆત અપાવનાર વિરેન્દ્ર સેહવાગે પણ યો-યો ટેસ્ટ વગર ભારત માટે કેટલાક રેકોર્ડ બનાવ્યા છે. ઇનફોર્મ રાયુડૂ ઇંગ્લેન્ડ વન ડેમાંથી બહાર વિરાટ કોહલીની આગેવાનીમાં ભારતીય ટીમ ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસે ત્રણ ટી-20 મેચ, ત્રણ વન ડે મેચ અને પાંચ મેચની ટેસ્ટ સિરીઝ રમવાની છે. ભારતીય ટીમમાં પસંદગી માટે હવે તમામ ખેલાડીઓનો યો-યો ટેસ્ટ જરૂરી બની ગયો છે પરંતુ આ યો-યો ટેસ્ટને કારણે કેટલાક સ્ટાર ખેલાડી બહાર થઇ રહ્યાં છે. યો-યો ટેસ્ટમાં ફેલ થતા અંબાતી રાયુડૂ જેવા સ્ટાર ખેલાડી બહાર થઇ ગયા છે. આઇપીએલમાં શાનદાર રમત બતાવનાર રાયુડૂને ભારતના ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસે જનારી વન ડે ટીમમાંથી બહાર કરી દેવામાં આવ્યો છે. શમી પણ થઇ ચુક્યો છે બહાર યો-યો ટેસ્ટમાં ફેલ થવાને કારણે ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમીને અફઘાનિસ્તાન વિરૂદ્ધ એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ માટે ટીમમાંથી બહાર કરી દેવામાં આવ્યો હતો.બીસીસીઆઇની આ જીદ ભારતીય ટીમ માટે નુકસાનકારક સાબિત થઇ શકે છે, કારણ કે આ રીતે જ ખેલાડી ટીમની બહાર થતા રહ્યાં તો ભારતીય ટીમે ઇંગ્લેન્ડ સામે સિરીઝ ગુમાવવી પડી શકે છે.

