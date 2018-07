ધોનીએ કુલદીપ યાદવને ફિલ્ડ સેટ કરવા કહ્યું, બોલરે ના કરતા ધોનીએ ગુસ્સે થઇ કહ્યું- હું પાગલ છું જે 300 વન ડે રમ્યો છું

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતના યુવા સ્પિનર કુલદીપ યાદવે ઇંગ્લેન્ડ વિરૂદ્ધ પોતાની પ્રથમ ટી-20 મેચમાં પાંચ વિકેટ ઝડપી ભારતની જીતમાં મહત્વનું યોગદાન આપ્યુ હતું. આ પહેલા કુલદીપ યાદવ અને યુઝવેન્દ્ર ચહલની જોડીએ દક્ષિણ આફ્રિકામાં તેના ઘરમાં જ પરેશાન કર્યુ હતું. તાજેતરમાં આ બન્ને ખેલાડી મેદાન બહાર 'વોટ ધ ડક' શોના નવા એપિસોડમાં નજરે પડ્યા હતા. આ શો દરમિયાન તેમને કેટલીક વાતોનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. મેદાન પર હંમેશા શાંત અને કુલ રહેનારા પૂર્વ કેપ્ટન એમએસ ધોની વિશે વાત કરતા કુલદીપ યાદવે જણાવ્યુ કે તે એક વખત તેની પર ગુસ્સે થયો હતો. એમએસ ધોનીનું FARM House, રાંચીમાં 7 એકરમાં ફેલાયેલુ છે નવુ ઘર ધોની કુલદીપ યાદવ પર થયો હતો ગુસ્સો શ્રીલંકા વિરૂદ્ધ ડિસેમ્બરમાં રમાયેલી મેચ દરમિયાન કુલદીપ યાદવની બેટ્સમેન ધોલાઇ કરી રહ્યાં હતા. એવામાં ધોનીએ તેની પાસે આવીને ફિલ્ડમાં કઇક બદલાવ કરવા કહ્યું, જેની પર કુલદીપે જવાબ આપતા કહ્યું કે તેને આ ફિલ્ડ નથી જોઇતી. કુલદીપની આ વાતથી ધોની ગુસ્સે થયો હતો અને તેની તરફ જોઇને કહ્યું- હું પાગલ છુ જે 300 વન ડે રમ્યો છું. ધોનીની આ વાત સાંભળ્યા બાદ કુલદીપે તેના હિસાબથી ફિલ્ડ સેટ કરી હતી. ફિલ્ડ બદલાતા જ કુલદીપે મેચમાં પોતાની પ્રથમ વિકેટ ઝડપી હતી. તે બાદ તે અન્ય બે વિકેટ ઝડપવામાં પણ સફળ રહ્યો હતો. કુલદીપે ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન કહ્યું કે વિકેટ પાછળ માહી ભાઇ હોવાથી તેનું અડધુ કામ તે કરી દેતા હતા. આ કારણે જ આઇપીએલમાં ચેન્નાઇ સુપરકિંગ્સ તરફથી રમનારા બોલર આજે સફળ બોલર તરીકે ઓળખાય છે. કુલદીપે જણાવ્યુ કે તે વસીમ અકરમની જેમ ફાસ્ટ બોલ નાખવા માંગતો હતો પરંતુ કોચના કહેવા પર તે સ્પિનર બની ગયો. કુલદીપ અનુસાર જ્યારે વસીમ અકરમ સાથે તેની મુલાકાત થઇ તો તેને પોતાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરતા જણાવ્યુ કે તે તેમના જેવો ફાસ્ટ બોલર બનવા માંગતો હતો. જેની પર અકરમે જવાબ આપ્યો કે સારૂ થયુ તમે ફાસ્ટ બોલર નથી નહીં તો ભાગ્યે જ અમે મળી શકતા.

