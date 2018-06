ભારત 100મી ટી-20 મેચ રમ્યુ, પ્રથમ ટી-20 રમનારા પ્લેયર શું કરે છે

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતે આયરલેન્ડને પ્રથમ ટી-20માં 76 રને હરાવ્યું હતું. ભારતની આ 100મી ટી-20 મેચ હતી. ભારતીય ટીમે 1 ડિસેમ્બર 2006માં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પ્રથમ ટી-20 મેચ રમી હતી. જેમાં ભારતીય ટીમનો 6 વિકેટે વિજય થયો હતો. પ્રથમ ટી-20માં રમેલા ભારતના 2 ખેલાડી મહેન્દ્રસિંહ ધોની અને સુરેશ રૈના 100મી ટી-20 મેચમાં પણ ટીમમાં સામેલ હતા. દરમિયાન અમે તમને આ પેકેજમાં ભારતની પ્રથમ ટી-20 મેચમાં સામેલ પ્લેયર શું કરે છે તેના વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ. સેહવાગની કેપ્ટન્સીમાં ભારતનો થયો વિજય દક્ષિણ આફ્રિકાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગનો નિર્ણય કર્યો હતો. આફ્રિકાએ 20 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવી 126 રન બનાવ્યા હતા. દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી કેપ્ટન ગ્રીમ સ્મિથે (16), જસ્ટીન કેમ્પે (22), મોર્કલે (27), વેનડેર વર્થે (21) રનની ઇનિંગ રમી હતી. ભારત તરફથી ઝહિર ખાન અને અજીત અગરકરે સૌથી વધુ 2-2 વિકેટ જ્યારે શ્રીસંથ, સચિન અને હરભજને 1-1 વિકેટ ઝડપી હતી. જવાબમાં ભારતીય ટીમે કેપ્ટન વિરેન્દ્ર સેહવાગના (34), સચિન તેંડુલકરે (10), દિનેશ મોંગીયાએ (38), ધોની (0), દિનેશ કાર્તિક (31) અને સુરેશ રૈનાએ (3) રન બનાવ્યા હતા. ભારતે 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવી 1 બોલ બાકી રહેતા મેચને 6 વિકેટે જીતી લીધી હતી. પ્રથમ ટી-20 મેચ રમનારા મોટા ભાગના ક્રિકેટર થઇ ચુક્યા છે રિટાયર્ડ પ્રથમ ટી-20 રમનારા મોટા ભાગના ક્રિકેટર રિટાયર્ડ થઇ ચુક્યા છે. જેમાં કેપ્ટન વિરેન્દ્ર સેહવાગ પણ રિટાયર્ડ થઇ ચુક્યો છે. સેહવાગ આઇપીએલમાં કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબની ટીમમાં મેન્ટોરની ભૂમિકા ભજવે છે જ્યારે સચિન તેંડુલકર પણ આઇપીએલમાં મુંબઇ ઇન્ડિયન્સની ટીમનો મેન્ટોર છે. રોહિત શર્માએ 2007માં આયરલેન્ડ વિરૂદ્ધ કારકિર્દીની પ્રથમ મેચ રમી દિનેશ મોંગીયા, ઝહિર ખાન, અજીત અગરકર રિટાયર્ડ થઇ ચુક્યા છે. જ્યારે હરભજન સિંહ અને ઇરફાન પઠાણ છેલ્લા કેટલાક સમયથી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટથી દૂર છે.વર્તમાનમાં એમએસ ધોની, સુરેશ રૈના અને દિનેશ કાર્તિક જ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં છે. જ્યારે શ્રીસંથ મેચ ફિક્સિંગમાં સંડોવાયા બાદ તેની પર આજીવન ક્રિકેટ રમવા પર પ્રતિબંધ લાગેલો છે.

India look to make 100th T20 International special against Ireland.What does the player play in India first T-20 match?