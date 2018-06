ક્રિકેટથી દૂર ખુદને આ રીતે ફિટ રાખી રહ્યો છે વિરાટ કોહલી, શેર કરી વર્કઆઉટની તસવીરો

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: IPL પછી ભારતીય ક્રિકેટ કેપ્ટન વિરાટ કોહલીએ એક પણ ક્રિકેટ ટૂર્નામેન્ટમાં ભાગ લીધો નથી. વિરાટ છેલ્લા ઘણા સમયથી આરામ પર છે. ગરદનમાં ઇજાને કારણે વિરાટ કોહલીને ડોક્ટર્સે આરામ કરવાની સલાહ આપી છે. રિપોર્ટ અનુસાર વિરાટ કોહલી આયરલેન્ડ વિરૂદ્ધ રમાનારી ટી-20 મેચની તૈયારીમાં જોડાઇ ગયો છે. વિરાટ કોહલીએ વર્કઆઉટની કેટલીક તસવીરો ટ્વિટર પર શેર કરી છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં પ્રવેશ માટે આપવો પડે છે યો-યો ટેસ્ટ, જાણો આખી પ્રોસેસ વિરાટ કોહલી જિમમાં પાડી રહ્યો છે પરસેવો ફિટનેસ ચેલેન્જ આપનાર વિરાટ કોહલી કલાકો જિમમાં પરસેવો વહાવી રહ્યો છે, તેને પોતાના વર્ક આઉટની તસવીરો શેર કરી છે. વિરાટ કોહલીએ પોતાના વોક દરમિયાન 80 મીટરના હિસાબથી રનિંગ કરી હતી. તે બાદ તેને 15 સેકન્ડનો બ્રેક લીધો અને ફરી બીજો વોક કરવા લાગ્યો હતો. વિરાટે ટ્રેડમિલ પર કેટલીક રીતના વોક કર્યા હતા, તેને મોનસ્ટર વોક, બૈંડ વોક પણ કર્યુ હતું. વિરાટે એક કલાકમાં 16 કિલોમીટરનો સ્પીડી વર્કઆઉટ પણ કર્યો હતો. મહત્વપૂર્ણ છે કે આ પહેલા પણ વિરાટ કોહલીએ પત્ની અનુષ્કા સાથે એક વીડિયો શેર કર્યો હતો જેમાં બન્ને ટ્રેડમિલ પર રનિંગ કરતા જોવા મળતા હતા. આ પહેલા વિરાટ કોહલીએ મેમાં પુશઅપ કરતા એક તસવીર શેર કરી હતી જેમાં તેને તમામને પુશઅપ ચેલેન્જ આપી હતી, જે બાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીથી લઇ તમામ નેતાઓએ તેના ચેલેન્જનો સ્વીકાર કર્યો હતો અને પોત પોતાના પુશઅપ વીડિયો શેર કર્યા હતા.

Indian Cricketer Virat Kohli session included a lot of band work for lower body strengthening; including lateral band walk, monster walk and then striding a distance of 80 meters x 12 repetitions at speed of 16km/hr on treadmill. 15 second break between each stride and completing 2 sets of 12.