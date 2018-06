ઇંગ્લેન્ડ સામે જીતવા માટે ભારતે પાર પાડવા પડશે 5 મોટા પડકાર

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: આયરલેન્ડ જેવી નાની ટીમ સામે 2-0થી ટી-20 શ્રેણી જીત્યા બાદ ભારત સામે હવે મોટો પડકાર છે. ભારતનો ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ 3 જુલાઇથી શરૂ થઇ રહ્યો છે. જેમાં ભારતીય ટીમ 3 ટી-20, 3 વન ડે અને 5 ટેસ્ટ મેચ રમશે. આ પહેલા ભારતીય કેપ્ટન વિરાટ કોહલીએ ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસે 5 પડકાર સામે લડવુ પડશે. ખુદ સારૂ પ્રદર્શન કરી ટીમને અપાવવો પડશે વિશ્વાસ વિરાટ કોહલી પુરી દુનિયામાં પોતાની બેટિંગથી ક્રિકેટના એક નવા યુગની શરૂઆત કરી ચુક્યો છે, માત્ર ઇંગ્લેન્ડની ધરતી પર પોતાના બેટનો જલવો બાકી છે. 2014માં ગત ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન તે ફ્લોપ થયો હતો. વિરાટ કોહલી જો પોતાના બેટથી પ્રદર્શન કરવામાં સફળ રહ્યો તો ટીમ ઇન્ડિયાની જીત નક્કી છે. ઇંગ્લેન્ડનું ખતરનાક ફોર્મ ઇંગ્લેન્ડની ટીમે તાજેતરમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનો 5 વન ડે મેચની સિરીઝમાં વ્હાઇટવોશ કર્યો હતો. એલેક્સ હેલ્સ, બેરિસ્ટો, જેસન રોય જેવા ઇંગ્લેન્ડના વિસ્ફોટક બેટ્સમેન ભારતીય બોલિંગ લાઇનઅપને ધરાશાયી કરી શકે છે. વન ડે સિરીઝમાં તાજેતરમાં જ ઇંગ્લેન્ડના બેટ્સમેનોએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 481 રન ફટકાર્યા હતા. જે વન ડેના ઇતિહાસનો પણ સૌથી મોટો સ્કોર છે. જો વન ડે સિરીઝ હાથમાંથી ગઇ તો ટેસ્ટમાં ભારત માટે જીતવુ મુશ્કેલ બની જશે. ત્રીજા અને ચોથા સ્થાન પર સંતુલન બેસાડવુ પડશે ટીમ ઇન્ડિયામાં આ સમયે લોકેશ રાહુલ-દિનેશ કાર્તિક અને સુરેશ રૈના ત્રીજા અને ચોથા નંબર પર બેટિંગ માટે વિરાટ કોહલી સામે નવો પડકાર ઉભો કરી રહ્યાં છે. વિરાટે દક્ષિણ આફ્રિકા પ્રવાસમાં ટી-20 સિરીઝ દરમિયાન ખુદની જગ્યાએ રૈનાને તક આપી હતી. આયરલેન્ડ સામે અંતિમ ટી-20 મેચમાં પણ વિરાટ કોહલી ઓપનિંગ જ્યારે રૈના ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ માટે ઉતર્યો હતો. ચાર અને પાંચ નંબર પર ત્રણ બેટ્સમેનોની સ્થિતિ અનુસાર ઉતરવુ જોઇએ. ઇંગ્લેન્ડની સ્વીમ કંડિશન અને એન્ડરસનનો પ્રહાર ઇંગ્લેન્ડના ફાસ્ટ બોલર જેમ્સ એન્ડરસને આઉટ સાઇડ ધ ઓફ સ્ટમ્પ ગત પ્રવાસમાં વિરાટ કોહલીને આઉટ કર્યો હતો. વિરાટ ફ્રંટફૂટ પર બધા આંગળી ઉઠાવતા હતા. વિરાટ કોહલીએ એન્ડરસન અને સ્ટુઅર્ટ બ્રોડને વિશ્વાસ સાથે રમવુ પડશે. છેલ્લાં અગિયાર વર્ષમાં મહેન્દ્ર સિંહ ધોની માત્ર 11 મેચ નહીં રમ્યો, 'આટલી ખરાબ' રહી સ્થિતિ બ્રિટિશ ધરતી પર મનોવૈજ્ઞાનિક દબાણ દક્ષિણ આફ્રિકા-ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડમાં બોલની સ્વિંગ અને કંડીશન પર કાબુ મેળવવો કોઇ બેટ્સમેન માટે એક મોટો પડકાર હોય છે. ભારતીય ટીમે સચિન તેંડુલકર, રાહુલ દ્રવિડ અને વીવીએસ લક્ષ્મણ જેવા બેટ્સમેનોની હાજરી વચ્ચે 2011માં 4 ટેસ્ટની સિરીઝ 4-0થી ગુમાવી હતી. વિરાટ કોહલીએ ઇંગ્લેન્ડની કંડિશન સંભાળતા પુરી ટીમમાં જીતનો વિશ્વાસ અપાવવો પડશે. વિરાટ કોહલીએ યાદ રાખવુ પડશે કે ગત વર્ષે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીની ફાઇનલમાં ટીમ ઇન્ડિયાને પાકિસ્તાને આસાનીથી હરાવ્યું હતું. 2019માં ઇંગ્લેન્ડમાં રમાનારા વર્લ્ડકપ માટે ટીમ ઇન્ડિયા અને વિરાટ કોહલી માટે મોટો ફટકો હતો. ફાઇનલ મેચનું દબાણ વિરાટ કોહલીની બેટિંગ પર સ્પષ્ટ જોવા મળ્યુ હતું.

India Tour Of England 3 July First T20I. Virat Kohli 5 Big Challenge England Tour. Team India Play 3 T20I, 3 ODI And 5 Test Match.