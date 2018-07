ટી-20માં 2000 રન પૂરા કરવાથી 8 રન દૂર છે વિરાટ કોહલી, બનશે ચોથો ક્રિકેટર

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: આયરલેન્ડ સામે 2 ટી-20 મેચ જીત્યા બાદ હવે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ઇંગ્લેન્ડ સામે 3 જુલાઇથી ટી-20 સિરીઝ રમશે. આ સિરીઝમાં ભારતના વિરાટ કોહલી તેમજ રોહિત શર્મા ટી-20માં 2000 રન પૂર્ણ કરી શકે છે. વિરાટ કોહલીના અત્યારે 1992 રન છે જ્યારે રોહિત શર્માના 1949 રન છે. ટી-20માં સૌથી વધુ રન મામલે વિરાટ કોહલી ચોથા નંબર પર છે. ટી-20માં સૌથી વધુ રનનો રેકોર્ડ ગુપ્ટિલના નામે ટી-20માં સૌથી વધુ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ ન્યૂઝીલેન્ડના ઓપનર બેટ્સમેન માર્ટિન ગુપ્ટિલના નામે છે. માર્ટિન ગુપ્ટિલે 75 ટી-20 મેચમાં 2271 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેને 14 અડધી સદી અને 2 સદી ફટકારી છે. ટી-20માં સૌથી વધુ રન બનાવવા મામલે ન્યૂઝીલેન્ડનો જ પૂર્વ ક્રિકેટર બ્રેન્ડન મેક્કુલમ બીજા નંબર પર છે. મેક્કુલમે 71 ટી-20 મેચમાં 2140 રન બનાવ્યા છે. મેક્કુલમે આ દરમિયાન 13 અડધી સદી અને 2 સદી ફટકારી છે. મેક્કુલમનો હાઇસ્કોર 123 રનનો છે. ટી-20માં સૌથી વધુ રન મામલે ત્રીજા નંબર પર પાકિસ્તાનનો શોએબ મલિક છે. મલિકે ઝિમ્બાબ્વે વિરૂદ્ધ ટી-20 મેચમાં જ 2000 રન પૂરા કર્યા હતા. શોએબ મલિકના 99 ટી-20 મેચમાં 2026 રન છે. આ દરમિયાન તેને 7 અડધી સદી ફટકારી છે. ટી-20માં સૌથી વધુ રન મામલે ચોથા નંબર પર ભારતીય કેપ્ટન વિરાટ કોહલી છે. વિરાટ કોહલીએ 59 ટી-20 મેચમાં 1992 રન બનાવ્યા છે.આ દરમિયાન તેને 18 અડધી સદી ફટકારી છે. વિરાટ કોહલીનો હાઇસ્કોર 90* રન છે. ટી-20માં 2000 રન પૂરા કરવાથી વિરાટ કોહલી 8 રન દૂર છે. જે ઇંગ્લેન્ડ સામેની 3 જુલાઇથી શરૂ થતી સિરીઝમાં તે પૂર્ણ કરી શકે છે. પાંચમા નંબર પર ભારતીય ઓપનર બેટ્સમેન રોહિત શર્મા છે. રોહિત શર્માએ 81 ટી-20 મેચમાં 1949 રન બનાવ્યા છે. રોહિત શર્માએ ટી-20માં 2 સદી અને 15 અડધી સદી ફટકારી છે. ટી-20માં 2000 રન પૂરા કરવાથી રોહિત શર્મા 51 રન દૂર છે. મેદાન પર સુરેશ રૈના માટે પાણી લઇને કેમ ગયો હતો ધોની? માહીએ કર્યો ખુલાસો

India Vs England First T20I Match 3rd July. Indian Captain Virat Kohli And Rohit Sharma Can Complete 2000 Runs In T20I Against England.