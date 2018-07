વિરાટ કોહલીને ચીયર કરવા ઇંગ્લેન્ડ પહોચી અનુષ્કા, ટીમ બસમાં સાથે જોવા મળ્યા

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: વિરાટ કોહલી અને અનુષ્કા શર્મા પોતાના વ્યસ્ત કાર્યક્રમમાં પણ એક બીજા માટે સમય કાઢી લે છે. ભારકીય ક્રિકેટ ટીમ ઇંગ્લેન્ડ સામે બીજી ટી-20 મેચ રમવા માટે કાર્ડિફ પહોચી હતી. ભારતીય ટીમ જ્યારે હોટલ પહોચી ત્યારે કેપ્ટન વિરાટ કોહલી સાથે તેની પત્ની અને બોલિવૂડ એક્ટ્રેસ અનુષ્કા શર્મા પણ સાથે જોવા મળી હતી. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઇ તસવીર અનુષ્કા શર્મા અને વિરાટ કોહલીને જોઇ ફેન્સ ખુશ નજરે પડ્યા હતા. બન્નેની તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઇ રહી છે. ભારતીય ટીમ જ્યારે બ્રિટન પ્રવાસે લંડન રવાના થઇ હતી ત્યારે અનુષ્કા ટીમ સાથે ત્યા નહતી ગઇ. આયરલેન્ડ વિરૂદ્ધ બે ટી-20 મેચની સિરીઝમાં પણ અનુષ્કા જોવા નહતી મળી. હવે 6 જુલાઇએ બીજી ટી-20 મેચમાં તે ટીમને ચીયર કરતી નજરે પડી શકે છે.મહત્વપૂર્ણ છે કે અનુષ્કા ઝીરો ફિલ્મના શૂટિંગમાં વ્યસ્ત છે, તાજેતરમાં જ અનુષ્કાએ સુર્ઇ-ધાગા ફિલ્મનું શૂટિંગ પૂર્ણ કર્યુ છે. ટીમ ઇન્ડિયાએ નવા ખેલાડીઓનું કર્યુ રેગિંગ, ખુરશી પર ઉભા રાખી કરાવ્યુ આ કામ

Indian Cricket Captain Virat Kohli And His Wife Anushka Sharma Spotted Together In The Team Bus Which Reached Cardiff.