એમએસ ધોનીની મિત્રતાના કિસ્સા, ટી-સ્ટોલ ચલાવતા મિત્રને લગાવ્યો ગળે

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતીય ક્રિકેટર એમએસ ધોની પોતાના 37માં (7 જુલાઇ, 1981) જન્મ દિવસની ઉજવણી કરશે. ધોની અત્યારે ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસમાં છે. સ્ટાર ક્રિકેટર બન્યા બાદ પણ ધોની પોતાના જૂના મિત્રોને ભુલ્યો નથી. થોડા સમય પહેલા કોલકાતામાં તેની મિત્રતાનો એક કિસ્સો સામે આવ્યો હતો. ધોનીને અહીં ચાની લારી ચલાવતો એક મિત્ર મળી ગયો હતો. ધોની તેને જોતા જ તુરંત ઓળખી ગયો અને તેને ભેટી પડ્યો હતો. ટી-સ્ટોલને આપ્યુ ધોનીનું નામ - ધોની તે સમયે વિજય હઝારે ટ્રોફી રમવા માટે કોલકાતા આવ્યો હતો. સ્ટેડિયમમાં ડ્રેસિંગ રૂમની બહાર ધોનીને મળવા એક વ્યક્તિ ઉભો હતો. થોમસ નામના આ વ્યક્તિને જોતા જ ધોની ઓળખી ગયો હતો અને તેને ગળે લગાવી દીધો હતો. તે પછી ધોની થોમસને ડિનર કરાવવા માટે હોટલમાં લઇ ગયો હતો. ધોનીને મળ્યા બાદ થોમસે જણાવ્યુ, 'જ્યારે ધોની ખડગપુર રેલ્વે સ્ટેશન પર હતો ત્યારે તેની દુકાને તે ચા પીવા અવાર નવાર આવતો હતો. તે મારી દુકાને ઘણી વાર ગરમ દૂધ પણ પીતો. થોમસે કહ્યું કે, ધોની ટીસી હતો ત્યારે રોજ 2-3 વાર તો ચા પીવા માટે તેની ટી-સ્ટોલ પર આવતો જ હતો. ધોની જ્યારે પણ જુના મિત્રોને મળે છે ત્યારે પાર્ટી આપે છે. તેણે ફેબ્રુઆરીમાં ખડગપુર ખાતે પોતાના જુના મિત્રોને પાર્ટી આપી હતી. અહીં તેને મળવા 11 મિત્રો આવ્યા હતા. તેઓ ધોનીના ત્યારથી મિત્ર છે, જ્યારથી તે ક્રિકેટર બનવા સંઘર્ષ કરી રહ્યો હતો. IPL દરમિયાન મિત્રને ફોન કરી બોલાવ્યો 2015ની IPLમાં ધોનીની ચેન્નાઇ સુપરકિંગ્સ રાયપુરમાં એક મેચ રમવાની હતી. ધોની ત્યારે પ્રથમ વખત રાયપુર આવ્યો હતો. ધોનીને આ સમયે જાણ થઇ કે તેનો મિત્ર વિપિન અહીં રહે છે તો તેણે જાતે જ ફોન કરી વિપિનને નાસ્તા પર બોલાવ્યો હતો.અચાનક ફોન આવ્યો ત્યારે વિપિનને વિશ્વાસ જ ન થયો કે આટલી મોટી સેલિબ્રિટી બની ગયેલો ધોની જાતે ફોન કરીને તેને બોલાવી રહ્યો છે. તે પછી ધોનીને મળવા તે હોટલે પહોંચ્યો હતો. ટીસી ધોનીનો રૂમમેટ હતો વિપિન ક્રિકેટર બનતા પહેલા ધોની જ્યારે ટીસી તરીકે જોબ કરતો હતો, ત્યારે વિપિન સિંહ ખડગપુરમાં તેની સાથે રૂમમેટ હતો. વિપિન 2000થી 2005 સુધી ધોની સાથે ટીસી તરીકે કામ કરતો હતો. ધોની ઝારખંડથી અને વિપિન છત્તિસગઢ તરફથી ક્રિકેટ રમતો હતો. જેને કારણે ધોની અને વિપિન રેલવે સ્ટેશનથી લઈ પ્રેક્ટિસ સુધી સાથે રહેતા હતા. પ્રથમ નજરમાં જ સાક્ષીને દિલ આપી બેઠો હતો ધોની, એક હોટલમાં થઇ હતી પ્રથમ મુલાકાત મિત્રોની કરે છે મદદ પણ ક્યારેય દેખાડો નથી કરતો ધોની વિપિનનો સિનિયર હતો. જ્યારે વિપિને નોકરી જોઈન કરી તો પ્રથમ મહિને તેને પૈસાની જરૂર પડી હતી.પૈસા માટે વિપિન ઘરે ફોન કરવાનો હતો ત્યારે ધોનીએ તેને અટકાવ્યો અને કહ્યું કે,‘તુ ચિંતા ન કર, સેલેરી આવવા સુધી મારા પૈસાથી કામ ચલાવી લે.’વિપિને જણાવ્યું કે,‘રાતે ફરવાથી લઈ ફિલ્મ જોવા અને ચા પીવાના સમયે અમે સાથે જ રહેતા હતા.’વિપિને કહ્યું કે,‘આજે તે(ધોની) એટલો વ્યસ્ત રહે છે કે ફેમિલી માટે પણ સમય નથી મળતો. પરંતુ તે હજીપણ સામાન્ય વ્યક્તિ જેવો જ છે. છેલ્લા અમુક વર્ષોથી અમારી વચ્ચે વાતચીત નહોતી થઈ. જોકે તેને ખબર પડી કે હું અહીં રાયપુરમાં છું તો તેણે મને મળવા બોલાવી લીધો.’ પ્રામાણિક અને સિમ્પલ વ્યક્તિ છે ધોની - ધોનીના મિત્ર પરમજીત સિંઘે જણાવ્યું કે, સંઘર્ષના દિવસોને કોઈ નથી ભૂલી શક્તું. ધોની પણ નથી ભૂલ્યા.

- પરમજીતે કહ્યું કે, ‘ધોની પ્રામાણિક અને સિમ્પલ વ્યક્તિ છે. દરેકની મદદ કરે છે. આ ગુણે જ ધોનીને જમીનથી સફળતાના શિખરે પહોંચાવી દીધો છે.’

