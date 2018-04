ટી-20 ક્રિકેટમાં વિચિત્ર રીતે આઉટ થનાર આ પહેલો ભારતીય પ્લેયર

- હાલ ભારત, શ્રી લંકા અને બાંગ્લાદેશની ટી-20 ટ્રાઈ સિરિઝ ચાલી રહી છે

- આ સિરિઝમાં ભારત અને શ્રી લંકા વચ્ચેની - એક મેચમાં ભારે વિચિત્ર ઘટના ઘટી હતી

- વાત કંઇક આવી છે - ભારતની બીજી ઇનિંગ્સ ચાલી રહી હતી

- ભારતની 85 રનમાં 3 વિકેટ પડી ગઈ હતી

- તે દરમિયાન કે. એલ. રાહુલ 18 રન ઉપર રમી રહ્યો હતો

- 10મી ઓવરના છેલ્લા બોલે કે. એલ. રાહુલ - બેકફૂટ ઉપર જઇને લેગમાં શોટ માર્યો

- રાહુલ બેકફૂટ ઉપર તો ગયો પરંતુ - તેનો પગ બેકફૂટના ચક્કરમાં - સ્ટમ્પ સાથે અથડાયો અને બેલ્સ નીચે પડી ગઈ

- બેલ્સ પડવાની સાથે જ રાહુલ હિટ વિકેટનો શિકાર બન્યો

- કે. એલ. રાહુલની એ ગાંડી ભૂલ ભારતને નડી નહીં કારણ કે - ભારત આ મેચ તો જીતી ગયું હતું પરંતુ - મેચ ભારત હાર્યું હોત તો હારનું એક મોટું કારણ રાહુલ પણ હોત

- ઈન્ટરેસ્ટિંગ વાત એ છે કે T20માં ભારતનો કે.એલ. રાહુલ પહેલો બેટ્સમેન છે!

- વર્લ્ડ ક્રિકેટની વાત કરીએ તો કે.એલ રાહુલ પહેલાં 9 ખેલાડીઓ આવી મુર્ખામી કરી ચૂક્યા છે

1. ડેવિડ ઓબુયા, કેન્યા-2007

2. એબી ડિવિલિયર્સ, સાઉથ આફ્રિકા- 2009

3. ગૈરેથ હૉપકિંગ, ન્યૂ ઝીલેન્ડ-2010

4. મિસ્બાહ ઉલ હક, પાકિસ્તાન- 2011

5. દિનેસ ચાંડિમલ, શ્રીલંકા-2011

6. મોહમ્મદ હફીઝ, પાકિસ્તાન-2013

7. અમજદ જાવેદ, યૂએઈ-2016

8. કૈલમ મૈક્લૉડ, સ્કોટલેન્ડ-2017

9. માર્ક ચેપમૈન, ન્યૂ ઝીલેન્ડ-2018

10. કે. એલ. રાહુલ, ભારત-2018

This is the first Indian player to be out of odd form in T20 cricket KL Rahul is the tenth batsman to be dismissed hit wicket in the shortest format of the game