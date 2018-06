આતંકી હુમલામાં પગમાં વાગી હતી ગોળી, હવે લકમલ બન્યો શ્રીલંકન ટીમનો કેપ્ટન

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: શ્રીલંકાએ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વિરૂદ્ધ ત્રીજી અને અંતિમ ટેસ્ટ મેચમાં ફાસ્ટ બોલર સુરંગા લકમલને કેપ્ટન બનાવ્યો છે. ગુલાબી બોલથી રમાતી એકમાત્ર ડે-નાઇટ ટેસ્ટ મેચમાં લકમલે ચાંદીમલની જગ્યા લીધી છે. ચાંદીમલ પર એક બોલ ટેમ્પરિંગ મામલે એક ટેસ્ટ મેચનો પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે. ટીમ પર હુમલા બાદ ટળી ગયુ હતું ડેબ્યૂ - હમ્બનટોટા જિલ્લામાં જન્મેલા લકમલે સ્કુલના દિવસોથી જ ક્રિકેટ રમવાનું શરૂ કર્યુ હતું. 6.2 ફૂટ હાઇટ ધરાવતો સુરંગા લકમલ રાઇટ આર્મ મીડિયમ ફાસ્ટ બોલર છે.

- શ્રીલંકન ટીમમાં સુરંગા લકમલનું સિલેક્શન પ્રથમ વખત વર્ષ 2009માં થયુ હતું. જ્યારે પાકિસ્તાની ટીમ બે ટેસ્ટ મેચનીસિરીઝ રમવા માટે પાકિસ્તાન ગઇ હતી. આ તે ટૂર હતી જેમાં શ્રીલંકન ટીમની બસ પર આતંકી હુમલો થયો હતો, આ હુમલામાં લકમલને પણ ઇજા થઇ હતી.

- તે બાદ લકમલે પોતાનું વન ડે ડેબ્યૂ ભારત વિરૂદ્ધ ડિસેમ્બર 2009માં કર્યુ હતું, જ્યારે ટેસ્ટ ડેબ્યૂ નવેમ્બર 2010માં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વિરૂદ્ધ કર્યુ હતું.

- સુરંગા શ્રીલંકાના હમ્બનટોટા જિલ્લામાંથી આવી નેશનલ ટીમમાં શામેલ થનાર પ્રથમ ક્રિકેટર છે. સાક્ષીએ માંગ્યુ બંદૂકનું લાયસન્સ, કહ્યું- ઘરમાં એકલી રહું છુ મારા જીવને ખતરો આ કારણે પડી હતી મુશ્કેલી - સુરંગા લકમલ જ્યારે સ્કુલમાં હતો ત્યારે તે પોતાની બોલિંગથી લોકોનું ધ્યાન પોતાની તરફ ખેચવા લાગ્યા હતા, તેને દેબેરવેવા સેન્ટ્રલ સ્કુલમાં અભ્યાસ કર્યો અને તે બાદ ગાલેના રિકમંડ કોલેજમાં એડમિશન લીધુ. કોલેજ લેવલ પર આવ્યા બાદ કોચ તેને સીરિયસલી લેવા લાગ્યા. તે બાદ તેને તમિલ યૂનિયન ટીમ તરફથી ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટ રમી હતી.

- લકમલની હાઇટ, તેની બાઉન્સ બોલ અને ઘણી ઓછી ઉંમરમાં જ સ્વિંગ કરાવવાની તેની ક્ષમતાએ અલગ અલગ કોચનું ધ્યાન પોતાની તરફ ખેચ્યુ હતું. જો કે તેની અંદર એક નબળાઇ હતી કે તેની પાસે વધુ સ્ટેમિના નહતું, જેને કારણે તે લાંબો સ્પેલ નાખી શકતો નહતો.

Suranga Lakmal is named Sri Lanka captain for third Test against West Indies.Suranga Lakmal, who was one of the Sri Lankan players injured in a terrorist attack in Pakistan in 2009.Suranga Lakmal was a part of Sri Lanka s 15-member squad which toured Pakistan in 2009