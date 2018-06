1983ના વર્લ્ડકપની ટીમમાં હતો ભારતીય ખેલાડી સુનીલ વોલ્સન, નથી રમ્યો એકપણ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: 25 જૂન, 1983. એટલે કે આજથી 35 વર્ષ પહેલા કપિલ દેવની આગેવાનીમાં ઇંગ્લેન્ડના લોર્ડ્સમાં ભારતે પ્રથમ વર્લ્ડકપ જીત્યો હતો. 1983માં કપિલ દેવની આગેવાનીવાળી ભારતીય ટીમે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ જેવી તે સમયની દિગ્ગજ ટીમને હરાવીને આ કપ જીત્યો હતો. ક્રિકેટ માટે આ સૌથી મોટુ આશ્ચર્ય હોઈ શકે છે કે એક ખેલાડી વર્લ્ડકપ વિજેતા ટીમનો ભાગ રહ્યો છે પરંતુ તેને વર્લ્ડકપમાં જ નહીં પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં રમવાની પણ ક્યારેય તક નથી મળી. આ અનોખા આશ્ચર્યનો જવાબ છે ભારતનો મધ્યમ ઝડપી બોલર સુનિલ વોલ્સન કે જે 1983માં વર્લ્ડકપ જીતનારી ભારતીય ટીમનો ભાગ તો હતો પરંતુ તેને આખો વર્લ્ડકપ ડ્રેસિંગરૂમમાં બેસીને જ જોવા મળ્યો હતો. એટલું જ નહીં પરંતુ વોલ્સન ભારત માટે ક્યારેય મેચ રમી શક્યો નથી. એક પણ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમ્યો નથી વોલ્સન આ ઘણા આશ્ચર્યની વાત છે કે કે જે ખેલાડીને વર્લ્ડકપની ટીમ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો હોય પરંતુ ક્યારેય વન ડે મેચ રમાવાની તક આપવામાં નથી આવી. વર્લ્ડકપ બાદ આ સવાલ ઉઠતો રહ્યો હતો કે શા માટે વોલ્સનને શાના આધારે ટીમમાં સમાવવામાં આવ્યો હતો. જો તેનામાં ક્ષમતા હતી તો તે વર્લ્ડકપની ટીમમાં પસંદ થયો હોવા છતાં તેને ભારત માટે ક્યારેય કેમ ના રમાડવામાં આવ્યો. આંધ્રપ્રદેશના સિકંદરાબાદમાં જન્મેલા આ બોલર વોલ્સને પોતાની ફર્સ્ટ ક્લાસ કારકિર્દીમાં દિલ્હી અને રેલવે તરફથી રમી હતી. તેણે ફર્સ્ટ ક્લાસ મેચોમાં 212 વિકેટ લીધી હતી. તેની ફર્સ્ટ ક્લાસ કારકિર્દી 1977થી લઈને 1988 સુધી ચાલી હતી. 1983ની વર્લ્ડકપ વિજેતા ટીમમાં કપિલ દેવ, રોજર બિન્ની, મદનલાલ અને બલવિંદર સિંહ સંધૂ જેવા બોલરો હતા તથા મોહિન્દર અમરનાથ પણ મધ્યમ ઝડપી બોલિંગ કરતા હતા. આ ખેલાડીઓની ઉપસ્થિતિમાં વોલ્સન માટે કોઈ જગ્યા નહોતી. ભલે વોલ્સન વર્લ્ડકપની મેચ ના રમી શક્યા પરંતુ તેમને એકાદ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ તો રમવાની તક મળવી જોઈતી હતી. ભારતની વર્લ્ડકપ જીતના 25 વર્ષ પૂરા થયા પર 2008માં વર્લ્ડકપ વિજેતા ટીમના સન્માન માટે એક સમારંભ યોજાયો હતો જેમાં તમામ સભ્યો હાજર હતા. વર્લ્ડકપ વિજેતા ટીમના સુકાની કપિલ દેવે આ સમારંભમાં પ્રત્યેક ખેલાડી માટે કંઈને કંઈ કહ્યું હતું અને જ્યારે સુનિલ વોલ્સનનો વારો આવ્યો ત્યારે કપિલે કહ્યું હતું કે મને તેનો ઘણો જ અફસોસ છે. જો કે આ વાત આજે પણ રહસ્ય બની ગઈ છે કે તેનો જવાબ કોઈની પાસે નથી. કે એક ખેલાડી વર્લ્ડકપ વિજેતા ટીમનો ભાગ રહ્યો હોય પરંતુ તેને પોતાની કારકિર્દીમાં ક્યારેય આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમવાની તક નથી મળી. ક્રિકેટની ઓલ ટાઇમ ટી-20 ઇલેવનમાં ધોની કેપ્ટન, વિરાટ-રોહિતનો સમાવેશ

