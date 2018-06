દ્રવિડ-સેહવાગ સહિતના ભારતીય પ્લેયરને રમવા નથી મળી વિદાય મેચ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ક્રિકેટમાં મોટા ભાગના મહાન ખેલાડીઓએ જે રીતે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી તેનો અંત પણ એટલી જ સારી રીતે કર્યો છે. માસ્ટર બ્લાસ્ટર સચિન તેંડુલકરે પોતાની 24 વર્ષની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીનો અંત ઘણી સારી રીતે કર્યો હતો પરંતુ દરેક વખતે આવુ નથી થતું. એક પ્રતિભાશાળી ખેલાડીની કારકિર્દી ઘણી શાનદાર હોય છે પરંતુ તેનો અંત જોઇએ તેવો નથી હોતો. દરમિયાન અમે તમને એવા 5 ભારતીય ક્રિકેટર્સ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ જેમને વિદાઇ મેચ રમવાની તક નથી મળી. 1.સુનીલ ગાવસ્કર (1971-1981) સુનીલ ગાવસ્કરે જે ભારતીય ક્રિકેટ માટે કર્યુ હતું તેને વિદાય મેચ જરૂર મળવી જોઇતી હતી. ગાવસ્કર પહેલા એવા ખેલાડી હતા જેમને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 10 હજાર રન બનાવ્યા હતા. ત્રીજા એવા ખેલાડી હતા જેમને 100 ટેસ્ટ મેચ રમી અને જેમને સૌથી પહેલા સર ડોન બ્રેડમેનના 29 સદીના રેકોર્ડને તોડ્યો હતો. સુનીલ ગાવસ્કરે 1987ના વર્લ્ડકપમાં ઇંગ્લેન્ડ વિરૂદ્ધ અંતિમ મેચ રમી હતી. આ તે વર્લ્ડકપની સેમિ ફાઇનલ મેચ હતી જેમાં ભારતીય ટીમે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તે બાદ ગાવસ્કરને ભારતીય ટીમ તરફથી રમવાની ફરી તક મળી નહતી. થોડા સમય સુધી ક્રિકેટ રમવાનું ચાલુ રાખ્યુ જોકે, ફરી તક ના મળતા તે વિદાય મેચ રમી શક્યા નહતા. 2.રાહુલ દ્રવિડ (1996-2012) રાહુલ દ્રવિડ જે વિદેશી પ્રવાસમાં લાંબા સમય સુધી ભારતીય બેટિંગનો મજબૂત સ્તંભના રૂપમાં રહ્યાં. આજે પણ દ્રવિડની જગ્યા ફેન્સના દિલમાં દિવાલ તરીકે જ બનેલી છે. એક એવો ખેલાડી જેને હંમેશા ટીમ માટે બધુ કર્યુ. દ્રવિડને ભારતીય ટીમમાંથી 2011માં ડ્રોપ કરવામાં આવ્યો હતો જે બાદ ક્રિકેટ જગતના મહાન ખેલાડીએ 2012માં અચાનક પોતાની આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી સન્યાસ લઇ લીધો હતો. 3.વિરેન્દ્ર સેહવાગ (1999-2015) આજે પણ કેટલાક ક્રિકેટ ફેન્સને તે વાત ખરાબ લાગે છે કે મુલ્તાનના સુલતાનના નામથી જાણીતા વિરેન્દ્ર સેહવાગને વિદાય મેચ રમવાની તક નથી મળી. પોતાની કારકિર્દીના અંત સમયમાં સેહવાગ એક આક્રમક બેટ્સમેનથી ટીમમાં બહાર આવ્યો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયા વિરૂદ્ધ 2013માં રમાયેલી ટેસ્ટ સિરીઝની બીજી ટેસ્ટ મેચમાં તેને ટીમની બહાર કરી દેવામાં આવ્યો હતો અને તે બાદ તેને ફરી રમવાની તક મળી નહતી. વાપસીના ઘણા પ્રયાસ કર્યા બાદ ઓક્ટોબર 2015માં સેહવાગે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને અલવિદા કહી દીધુ હતું. 4. વીવીએસ લક્ષ્મણ (1996-2012) ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમની જો કોઇએ ઉંઘ ખરાબ કરી હોય તો તે વીવીએસ લક્ષ્મણ હતો. લક્ષ્મણ અને દ્રવિડની જોડી ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ભલભલી વિદેશી ટીમો પર ભારે પડતી હતી. લક્ષ્મણ ટેસ્ટમાં નંબર 5 કે 6 નંબર પર બેટિંગ કરવા આવતો હતો અને તેને ટીમને કેટલીક મેચ જીતાડી છે તો કેટલીકને ડ્રો કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. પોતાની અંતિમ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ પણ લક્ષ્મણે ઓસ્ટ્રેલિયા વિરૂદ્ધ રમી હતી તે બાદ તેને ટીમમાંથી કાઢી મુકવામાં આવ્યો હતો અને 2012માં હૈદરાબાદના આ સ્ટાઇલિશ ખેલાડીએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી સન્યાસ લઇ લીધો હતો.

5. ઝહિર ખાન (2000-2015) ઝહિર ખાન ભારતીય બોલરની ધાર હતો. ઇજાને કારણે ઝહિર કેટલીક વખત પોતાની ક્રિકેટ કારકિર્દીમાં બ્રેક લેવો પડ્યો પરંતુ 2013માં દક્ષિણ આફ્રિકા વિરૂદ્ધ વાપસી કરી તેને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પોતાની 300 વિકેટ પૂર્ણ કરી હતી. જે બાદ 2015માં ન્યૂઝીલેન્ડના ભારત પ્રવાસ દરમિયાન તેને ટીમની બહાર કરી દેવામાં આવ્યો હતો અને તે બાદ ઝહિર ખાને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી સન્યાસ લઇ લીધો હતો.

