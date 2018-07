1993 બોમ્બ બ્લાસ્ટમાં મુસ્લિમ પરિવારને ભીડથી બચાવવા ગાવસ્કરે મુક્યો હતો જીવ જોખમમાં

મુંબઇ: ભારતીય ક્રિકેટર સુનીલ ગાવસ્કર પોતાના જન્મ દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યાં છે. દરમિયાન અમે તમને સુનીલ ગાવસ્કર સાથે જોડાયેલા રસપ્રદ કિસ્સા જણાવી રહ્યાં છીએ. સુનીલ ગાવસ્કરના પુત્ર ે તેમની સાથે 1993માં બનેલી એક ઘટનાને યાદ કરતા કહ્યું હતું કે કઇ રીતે તેના પિતાએ પોતાનો જીવ જોખમમાં મુકી એક પરિવારનો જીવ બચાવ્યો હતો. રોહન ગાવસ્કરે જણાવી આખી ઘટના - 1993માં મુંબઇ હુમલામાં બનેલી એક ઘટનાને યાદ કરતા રોહન ગાવસ્કરે જણાવ્યુ, 'વિસ્ફોટો બાદ એક દિવસ અમારો પરિવાર છત પર ઉભો હતો, જ્યારે અમે જોયુ કે ગુસ્સે થયેલા લોકોએ એક મુસ્લિમ પરિવારને ઘેરી લીધો હતો. અમને ખબર હતી કે તે પરિવાર પ્રત્યે તેમના ઇરાદા સારા નથી અને પિતા (સુનીલ ગાવસ્કર)એ તે જોઇ લીધુ. તે તુરંત નીચે દોડ્યા અને ભીડનો સામનો કર્યો.'

- તેને કહ્યું, પિતાએ (સુનીલ) ભીડને કહ્યું કે તમારે પરિવાર સાથે જે કરવુ હોય તે કરો પરંતુ પહેલા તમારે મારી લાશ પરથી પસાર થવુ પડશે અને તે બાદ ભીડે તે પરિવારને જવા દીધો હતો. સુનીલ ગાવસ્કરે જુની વાતોને કરી યાદ - સમારંભ દરમિયાન સુનીલ ગાવસ્કરે ગત જીવનની કેટલીક યાદોને શેર કરતા જણાવ્યું, વેસ્ટ ઇન્ડીઝના મહાન બેટ્સમેન ગેરી સોબર્સ કઇ રીતે તેમની પ્રથમ ટેસ્ટના દરેક દિવસે તેમને ગુડલક માટે અડતા હતા

- ગાવસ્કરે તે ઘટના પણ શેર કરી હતી, જ્યારે ભારતીય કેપ્ટન વાડેકરે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સાથે સીરિઝની અંતિમ ટેસ્ટ પહેલા તેમને વોશરૂમમાં બંધ કરી દીધા હતા જેથી સોબર્સ તેમની પાસે ન આવી શકે. દિલ્હીની કોલેજમાં થયો પ્રેમ - દિલ્હીની લેડી શ્રીરામ કોલેજની વિદ્યાર્થિની માર્શિનેલ દિલ્હીમાં ની મેચ જોવા ગઇ હતી.

- ત્યાં ગાવસ્કર માર્શિનેલને જોતા જ તેની પર ફિદા થઇ ગયા તા.

- તેમને તે યુવતી વિશે તુરંત માહિતી મેળવી હતી.

- માર્શિનેલનો પરિવાર કાનપુરમાં રહેતો હતો.

- જ્યારે ગાવસ્કર કાનપુર ટેસ્ટ મેચ રમવા પહોચ્યા ત્યારે તેમને પોતાના પ્રેમને મળવા માટે સેટિંગ કરી લીધુ હતું.

- 23 સપ્ટેમ્બર 1974માં સુનીલે માર્શિનેલને પોતાની ધર્મ પત્ની બનાવી હતી. ..તો ગાવસ્કર માછીમાર હોત



- 1949માં ગાવસ્કરનો જન્મ થયો ત્યારે માધવ મંત્રી નવજાત શિશુને જોવા ગયા હતા.

- બીજે દિવસે તેઓ ફરીથી હોસ્પિટલમાં ગયા ત્યારે તેમના આશ્ચર્ય વચ્ચે બાળક બદલાઈ ગયું હતું.

- તેમણે પહેલે દિવસે નોંધ્યું હતું કે ના કાન પાસે નાનકડો તલ હતો પરંતુ બીજે દિવસે એ તલ ગાયબ હતો.

- તેમણે સત્તાવાળાઓને આ અંગે જાણ કરી ત્યારે ખબર પડી કે આયાએ ભૂલથી બાળક બદલી નાખ્યું હતું અને અસલી સુનીલ ગાવસ્કર એક માછીમારને ત્યાં પહોંચી ગયો હતો.

- ત્યાંથી તાબડતોબ બાળકને પરત લાવી દેવાયું.

- સુનીલ ગાવસ્કર ઘણી વખત મજાકમાં કહે છે કે એ દિવસે મામા માધવ મંત્રીએ સમયસૂચકતા દાખવી ન હોત તો આજે હું ક્રિકેટર નહીં પણ માછીમાર હોત. ગાવસ્કરને લાગે છે કૂતરાથી ડર - ગાવસ્કર ઇંગ્લેન્ડના એક ટેલિફોન બુથની બહાર ઉભા હતા.

-ગાવસ્કર બુથની અંદર ગયા કે તરત જ ઇંગ્લેન્ડના પૂર્વ ક્રિકેટર ઇયાન બોથમે પોતાનો કુતરો બુથની બહાર રાખી દીધો હતો.

- ગાવસ્કર કુતરાની બીકના કારણે બે કલાક સુધી બહાર નિકળ્યા ન હતા.

- ઇંગ્લેન્ડના દિગ્ગજ બેટ્સમેન ઇયાન બોથમે પણ આ વાતની પૃષ્ટી કરી હતી.

- બોથમ ઉપરાંત લિટલ માસ્ટરના સાથી ખેલાડી એ એક ઇન્ટરવ્યું દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે, જે ખેલાડી ક્યારેય બાઉન્સર અને બીમર બોલથી ડર્યો ન હતો તે એક પાળેલા કુતરાથી ડરી ગયો હતો.

- શાસ્ત્રીના મતે ગાવસ્કરને કુતરા જોઈને પરસેવો વળી જાય છે. જીન્નત અમાન સંગ કર્યો અભિનય - જીન્નત અમાનનું ગાયન 'દમ મારો દમ'માં સુનીલ ગાવસ્કર અભિનય કરી ચુક્યા છે

- 1970માં મુબઇમાં જાણીતી ફિલ્મ 'હરે રામ હરે કૃષ્ણા'ની શૂટિંગ ચાલી રહી હતી.

- ફિલ્મોના દિવાના ગાવસ્કરે સ્કુલ બંક કરી શૂટિંગમાં પહોચી ગયા હતા.

- ત્યા ડાયરેક્ટરને કેટલાક એકસ્ટ્રા આર્ટિસ્ટની જરૂર હતી.

- સુનીલ ગાવસ્કર પણ આર્ટિસ્ટ જેવા કપડા પહેરી તે ભીડમાં શામેલ થઇ ગયા હતા. ડેબ્યૂ ટેસ્ટમાં બનાવ્યો રેકોર્ડ - સુનીલ ગાવસ્કરે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વિરૂદ્ધ ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યુ હતું.

- 6 માર્ચ 1971માં તેમને પોર્ટ ઓફ સ્પેનમાં પોતાની પ્રથમ મેચ રમી હતી.

- જેની બન્ને ઇનિંગમાં તેમને અડદી સદી (65 અને 67 રન) ફટકાર્યા હતા. ડેબ્યૂ સિરીઝમાં રેકોર્ડ - ગાવસ્કરે ડેબ્યૂ ટેસ્ટ સિરીઝની 4 મેચમાં 111.28ની એવરેજથી 779 રન બનાવ્યા હતા.

- કારકિર્દીની પ્રથમ ટેસ્ટ સિરીઝમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાના મામલે તેઓ હજુ પણ વિશ્વના નંબર-1 બેટ્સમેન છે. ડેબ્યૂ કેપ્ટનસીમાં અપાવી જીત - ગાવસ્કરે પ્રથમ વખત ન્યૂઝીલેન્ડ વિરૂદ્ધ 1975-76માં રમાયેલ ટેસ્ટ સિરીઝમાં કેપ્ટનસી સંભાળી હતી.

- કેપ્ટન તરીકે ઓકલેન્ડમાં રમાયેલ ટેસ્ટમાં તેમને ભારતને જીત અપાવી હતી. પ્રથમ દસ હજારી - ગાવસ્કર ટેસ્ટ મેચમાં 10,000નો આંકડો પાર કરનાર વિશ્વના પ્રથમ બેટ્સમેન હતા.

- તેમને કારકિર્દીમાં રમેલ 125 ટેસ્ટ મેચની 214 ઇનિંગમાં 34 સદી તેમજ 45 અડધી સદી સહિત 10122 રન બનાવ્યા છે. સૌથી ધીમી ઇનિંગ - ગાવસ્કરે 1975ના વર્લ્ડકપમાં સૌથી ધીમી બેટિંગ કરી વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો.

- 7 જૂન 1975માં ઇંગ્લેન્ડ વિરૂદ્ધ મેચમાં તેમને 174 બોલનો સામનો કરતા એક બાઉન્ડ્રીની મદદથી 36 રન બનાવ્યા હતા.

- આ મેચમાં ે 60 ઓવરમાં 3 વિકેટે 132 રન બનાવ્યા હતા.

- વન ડેના ઇતિહાસમાં અડધી સદી વગર આટલા બોલ ગાવસ્કર સિવાય કોઇ બેટ્સમેન રમ્યો નથી.



