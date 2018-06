ક્રિકેટના મેદાનમાં પરત ફર્યો ઓસ્ટ્રેલિયાનો સ્મિથ, આવતા જ ફટકારી દીધા 61 રન

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: બોલ ટેમ્પરિંગ મામલે એક વર્ષનો પ્રતિબંધનો સામનો કરી રહેલા ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમના પૂર્વ કેપ્ટન સ્ટીવ સ્મિથે મેદાન પર જોરદાર વાપસી કરી હતી. સ્મિથ કેનેડા ટી-20 લીગમાં રમી રહ્યો છે અને તેને પ્રથમ મેચમાં જ અડધી સદી ફટકારી ટીમને જીત અપાવી હતી. સ્મિથે ટોરન્ટો નેશનલ ટીમ સાથે રમતા 61 રન બનાવ્યા હતા. સ્મિથે ફટકારી અડધી સદી આ મેચમાં સેમ્મીએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા વેનકુવર નાઇટ્સની ટીમે 20 ઓવરમાં 227 રન બનાવ્યા હતા. નાઇટ્સ તરફથી ઇવિન લુઇસે સૌથી વધુ 96 રન બનાવ્યા હતા જ્યારે આંદ્રે રસેલે પણ અણનમ 54 રન બનાવ્યા હતા. ક્રિસ ગેલ કઇ ખાસ કમાલ બતાવી શક્યો નહતો અને માત્ર 17 રન બનાવી આઉટ થયો હતો. 228 રનના પડકારનો પીછો કરતા ટોરંટો નેશનલની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી. 7 રનના સ્કોર પર જ ટીમને પ્રથમ ફટકો લાગ્યો હતો અને તે પછી સ્મિથ બેટિંગ માટે આવ્યો હતો. લાંબા સમય બાદ સ્મિથની મેદાન પર વાપસી થઇ હતી. સ્મિથે 34 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂર્ણ કરી હતી અને પછી 41 બોલનો સામનો કરતા 61 રન બનાવી આઉટ થયો હતો. આ દરમિયાન સ્મિથે 8 ફોર અને એક સિક્સર ફટકારી હતી. સ્મિથ ફવાદ અહેમદની બોલ પર સ્ટમ્પ આઉટ થયો હતો.

ડેવચિચે અપાવી જીત ટોરંટો નેશનલને ન્યૂઝીલેન્ડના એન્ટન ડેવચિચે જીત અપાવી હતી. ડેવચિચે વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમતા માત્ર 44 બોલમાં અણનમ 92 રન બનાવ્યા હતા. આ ઇનિંગમાં ડેવચિચે 10 ફોર અને 6 સિક્સર ફટકારી હતી.

